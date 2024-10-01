專家樓評：新一期居屋申請注意事項

新一輪居屋即將接受申請，今年房委會將推出5個全新項目，共提供7,132伙，以市價七折發售，售價介乎143萬至467萬元，有興趣入市的市民，需留意以下幾個注意事項。

首先，合資格綠表及白表人士都可以申請新居屋，白表單身人士每月入息上限為3萬元，總資產限額為61.5萬元。至於二人或以上家庭，入息及家庭總資產上限，分別為6萬元及123萬元。入息計算包含底薪、佣金、雙糧、花紅，以及自願性強積金供款；資產計算包括香港及香港以外的地區的所有資產，如股票、定期、私家車，以及房產等。

按揭計劃方面，買家可選擇銀行同業拆息按揭（H按）或最優惠利率按揭（P按），按揭年期最長30年。至於按揭成數，綠表申請者最高可承做九成半按揭；白表申請者最高可借九成。由於新居屋由政府作擔保，即使申請高成數按揭亦毋須支付按揭保費，可以節省一筆開支。

推優先選樓計劃鼓勵生育 值得留意，政府為鼓勵生育，在去年施政報告推出「家有初生優先選樓計劃」，該計劃將於是次居屋實施，即房委會將為此計劃以及「長者優先計劃」的合資格人士預留四成單位配額作攪珠及優先選樓。此計劃的申請資格為申請家庭的嬰兒出生於2023年10月25日或以後，而有關子女在該資助出售單位銷售計劃申請截止日期時，須為3歲或以下。

最後要提醒，雖然居屋售價遠低於市價，但亦要支付印花稅、律師費、裝修費，以及其他雜費，建議申請人應預留充足前期資金以應付不時之需。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明