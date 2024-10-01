商廈市況：港島甲廈呎租年挫6.5%

本港商廈市場持續低迷，8月港島區甲級寫字樓租金按年下挫約6.5%至每方呎約62.6元，而今年截至8月累跌約3%；萊坊料，短期內商廈租務市場將持續低迷，維持今年租金下跌約3至5%的預測。

該行發布最新的《香港每月物業市場報告》指，自年初至8月，中環整體甲廈租金累跌約5.8%至約91.3元，較去年挫約9.4%；至於該區商廈呎價約30,013元，較7月及按年分別回落約1.9%與約5.9%。

而8月金鐘呎租約59.4元，今年截至8月已累跌約6%，按月未有變化，較去年同期低約1.9%。區內寫字樓呎價約26,547元，按月及按年下跌約1.3%與約5.7%。另外，港島區整體甲廈空置率維持約13.4%的高位。

至於8月九龍區甲級寫字樓市場，繼7月租賃活動逐漸回升後，在暑假期間有所放緩，期間成交呎租約22.8元，交投量按月減少約13%。其中尖沙咀呎租約55.4元，成交呎價約13,663元，兩數字分別按年跌約1.5%及約5.2%。今年全年九龍區租金料將下跌約1至3%。