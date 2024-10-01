尚‧珒溋呎售萬六新低

樓價不斷下挫，半新盤愈蝕愈甘，啟德尚‧珒溋套三房僅以項目新低呎價約1.6萬元售出，一手業主持貨逾4年帳面損失近四成，料為該盤蝕幅最大個案。

資料顯示，該屋苑2座低層B室，實用面積約738方呎，以1,200萬元登記成交，呎價約16,260元。單位於2020年4月以1,965.74萬元一手購入，至今物業大幅貶值約765.74萬元，帳面蝕幅約39%。

粉嶺ONE INNOVALE-Archway有一手貨損手轉讓。中原陳國輝透露，該盤A座中層18室，實用面積約208方呎，開放式間隔，以305萬元沽出，呎價約14,663元。原業主2022年以約322萬元購入單位，持貨僅約兩年帳面損失約17萬元，貶值約5.3%。

豪景花園持4年輸18% 老牌屋苑也有蝕賣個案。晉誠地產鄧錦雄表示，青龍頭豪景花園依麗小築15座A2室，實用面積約936方呎，套三房設計，成交價約586萬元，呎價約6,261元。原業主持貨約4年帳面虧蝕約132萬元，單位貶值約18.4%。