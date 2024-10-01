天璽‧天收票破萬張
市區全新盤的低價策略，掀起認購熱潮。新鴻基地產(00016)發展的啟德天璽‧天，連日來收票數字持續飆升。市場消息指，項目於過去4日累收票數已突破一萬張，按首兩張價單共推出304伙計，暫錄超額認購逾31倍。
近日豪宅交投明顯驟增。同系的啟德天璽•海，昨日透過招標以3,312萬元售出第2座21樓A室四房戶，實用面積1,104方呎，呎價30,000元。北角海璇II單日招標售出兩伙四房單位，共涉逾1.09億元。
利奧坊‧壹隅雙破頂成交
同時，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨沽出第3座1樓B室，實用面積1,840方呎，屬三房連雙套房間隔，連一個車位以6,450萬元成交，呎價約35,054元。全盤累沽68伙，套現共約65.4億元。
特色單位錄雙破頂成交，恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅，最新售出1座28樓A室三房單位，實用面積802方呎，外連平台及天台，以2,518萬元成交，呎價約31,397元，創出項目的成交價及呎價新高。
名日‧九肚山1204萬售
另外，長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，昨以1,204.4萬元沽出三房山景單位，為第1座16樓D室，實用面積755方呎，附全屋家具，呎價約15,952元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：