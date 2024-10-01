藍籌盤淡靜七成呎價跌

太古城轉讓減半 貶值9% 減息後二手樓市表現未見起色，10大藍籌屋苑9月錄約131宗二手買賣，按月減少約12.1%，當中70%項目平均成交呎價按月回落。向來為樓市指標的鰂魚涌太古城更出現價、量齊跌局面，上月交投量比8月急挫約51.9%之餘，同期平均實用呎價跌約9.1%，跌幅均為同批屋苑中最大。

根據中原地產資料，今年第3季上述10個屋苑共錄約412宗成交，按季下跌約17.6%，按年則上升約33.8%。單計9月有4個屋苑交投量按月減少，而茶果嶺麗港城及天水圍嘉湖山莊未有變化。

太古城上月只錄約13宗成交，平均實用呎價約12,819元，屬2013年11月後新低。中原趙鴻運表示，減息前夕不少買家偷步入市，而減息後業主看好後市，議價空間收窄，反令二手交投放緩。

麗港城三房呎售不足萬元 事實上，屋苑減息後仍要繼續減價吸客。美聯陳昌裕指，最新錄得華山閣低層A室成交，實用面積約689方呎，三房間隔，叫價約920萬元，議價後以904萬元成交，呎價約13,120元。

紅磡黃埔花園同樣價、量齊跌。中原袁顯岸稱，該盤9月錄約7宗買賣，按月跌約46.2%，平均實用呎價下調約6.7%至約11,763元。他指，減息前夕睇樓氣氛好轉，惟準買家入市態度仍十分審慎，落實減息後料10月交投好轉。

市區屋苑成交呎價跌穿一萬元成新常態。該行洪金興指，麗港城9月錄約7宗二手買賣，包括7座低層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，原先叫價690萬元，議價後減30萬元，獲用家以660萬元承接，呎價約9,607元。

北角百福賣380萬屯門價 另外，世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角百福花園德福閣低層F室，實用面積約401方呎，兩房設計，減價40萬元，以380萬元售出，呎價約9,476元。做價為屋苑逾10年低位，並屬屯門上車屋苑價位。

新界區方面，沙田第一城上月錄約18宗買賣，按月少約14.3%，中原伍錦基表示，一手新盤接連搶攻，以低價推出，並提供置業優惠，料短期內二手交投受壓。此外，東涌映灣園9月錄約11宗買賣，平均實用呎價約10,126元，按月分別漲約57.1%及約5.7%，為同批藍籌中表現最理想。

元朗洋房樓價跌至「7字頭」。市場消息透露，錦綉花園河北9街雙號屋，實用面積約848方呎，累減220萬元，市傳以730萬元售出，屬項目約10年低位，呎價約8,608元。

10大二手屋苑9月交投表現