新盤交投旺 月增逾三成

該集團高級副總裁潘銳民指，價單2號的折實平均呎價約9,294元，涵蓋40伙一房戶及8伙兩房戶，實用面積282至488方呎，折實價245.43萬至455.54萬元，折實呎價約8,703至9,994元，將維持代繳印花稅優惠。項目過去5日已累收逾300張入票，按首兩張價單共98伙計，暫錄超額認購逾兩倍，將短期內公布銷售安排。

英皇國際副主席楊政龍表示，為了提供更多選擇給準買家，特意挑選14伙同系西半山半山捌號的開放式單位，同日以招標形式發售，實用面積203方呎；兩盤合共將發售34伙。

恒隆地產主管──物業銷售呂渭源指，即將招標5伙包括5至8樓的A室，實用面積770方呎，屬三房套間隔，招標期截至明年4月4日。資料顯示，價單單位涵蓋一房至三房戶，實用面積327至593方呎，折實價597.4萬至1,077.7萬元，折實呎價約16,481元起；另外，可享有6%提前成交價回贈及印花稅現金回贈優惠。

此外，第三季新盤市場共錄逾2,300宗成交，較今年第二季約3,880宗跌逾四成，並已連跌兩個季度。