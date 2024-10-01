新盤交投旺 月增逾三成
尚柏加推 每呎萬元有找
股市表現向好，刺激新盤市場氣氛逆轉，一手成交量於上月底起急起直追，9月錄得逾700宗成交，按月大增逾三成。市場預期，發展商增強推盤攻勢下，本月交投量有望繼續攀升。麗新發展(00488)的元朗尚柏昨日上載價單2號，原價加推48伙，全數單位折實呎價一萬元以下。
該集團高級副總裁潘銳民指，價單2號的折實平均呎價約9,294元，涵蓋40伙一房戶及8伙兩房戶，實用面積282至488方呎，折實價245.43萬至455.54萬元，折實呎價約8,703至9,994元，將維持代繳印花稅優惠。項目過去5日已累收逾300張入票，按首兩張價單共98伙計，暫錄超額認購逾兩倍，將短期內公布銷售安排。
回顧9月，自美國減息及本地銀行降低最優惠利率後，市場觀望情緒消散，受惠剛過去周末連場大型銷售活動，帶挈全月成交量追落後，較對上一個月約515宗增加逾36%。上月的新盤銷售總金額逾86億元，亦按月上升逾11%。新鴻基地產(00016)的元朗站The YOHO Hub II，於上月推售全新第6座單位，期內售出約116伙，總成交金額逾10.4億元，為9月銷售量最高的新盤。
ONE JARDINE'S次輪賣廿戶
次名為英皇國際(00163)的黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，日前首輪公開發售，重現排隊買樓墟冚場面，旋即沽清後至今累售約99伙，套現逾7.8億元。發展商趁勢加推，昨日上載最新銷售安排，將於周五次輪發售20伙，其中兩伙招標出售。
英皇國際副主席楊政龍表示，為了提供更多選擇給準買家，特意挑選14伙同系西半山半山捌號的開放式單位，同日以招標形式發售，實用面積203方呎；兩盤合共將發售34伙。
皓日20個單位周六吸客
同時，恒隆地產(00101)旗下已屆現樓的牛頭角皓日，同日公布最新銷售安排，落實周六以先到先得形式發售日前減價的15伙單位，同日推出5伙招標出售，合計發售20伙。
恒隆地產主管──物業銷售呂渭源指，即將招標5伙包括5至8樓的A室，實用面積770方呎，屬三房套間隔，招標期截至明年4月4日。資料顯示，價單單位涵蓋一房至三房戶，實用面積327至593方呎，折實價597.4萬至1,077.7萬元，折實呎價約16,481元起；另外，可享有6%提前成交價回贈及印花稅現金回贈優惠。
此外，第三季新盤市場共錄逾2,300宗成交，較今年第二季約3,880宗跌逾四成，並已連跌兩個季度。
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