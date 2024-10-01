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●浙江證監局發布關於對螞蟻（杭州）基金銷售採取責令改正措施的決定，指螞蟻（杭州）基金銷售應採取切實有效的整改措施落實整改，並於監管措施下發之日起90日內向該局提交書面整改報告。

●盛寶銀行表示，將關閉其香港辦公室，因該地區業務環境快速變化，形容有關決定是困難但必要；公司已停止香港辦公室開設新帳戶，目前首要是協助所有受影響客戶順利完成有關過程。

●保監局公布去年香港保險業務統計數字，毛保費總額達5,421億元，按年上升0.8%。

●證監會譴責盈科證券（前稱「恆聖中國證券」）並處以罰款399萬元，原因是該公司沒有遵守《證券及期貨（財政資源）規則》及其他監管規定。