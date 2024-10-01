簡訊一覽
●中國人壽(02628)公布，因工作變動，白濤已辭任董事長及執行董事職務，昨起生效；董事會推舉執行董事及總裁利明光代為履行董事長及法定代表人職責，同日起至新任董事長任職生效之日止；蔡希良獲提名為執行董事候選人。
●零跑汽車(09863)公布，自今年5月與Stellantis成立合資公司零跑國際後，一直推進產品出海，至上周二零跑C10和T03兩款車型已在歐洲13個國家正式上市，車輛陸續抵達海外門店，將展開銷售，標誌着零跑國際首批海外渠道已開通。
●浙江證監局發布關於對螞蟻（杭州）基金銷售採取責令改正措施的決定，指螞蟻（杭州）基金銷售應採取切實有效的整改措施落實整改，並於監管措施下發之日起90日內向該局提交書面整改報告。
●盛寶銀行表示，將關閉其香港辦公室，因該地區業務環境快速變化，形容有關決定是困難但必要；公司已停止香港辦公室開設新帳戶，目前首要是協助所有受影響客戶順利完成有關過程。
●保監局公布去年香港保險業務統計數字，毛保費總額達5,421億元，按年上升0.8%。
●證監會譴責盈科證券（前稱「恆聖中國證券」）並處以罰款399萬元，原因是該公司沒有遵守《證券及期貨（財政資源）規則》及其他監管規定。
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