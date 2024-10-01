華傳施壓用國產芯 寒武紀股價飆兩成

市場再傳內地當局向企業施壓，要多採購國產人工智能（AI）晶片取代英偉達（Nvidia）的產品，以免繼續被美國政府「卡脖子」，消息刺激號稱「中國版英偉達」、上海創科板掛牌的內地圖像處理器（GPU）公司寒武紀飆20%停板，收報289.16元人民幣，創收市新高，完全漠視公司早在去年已被美國政府踢入實體清單的事實。

字節跳動擬採華為芯開發AI模型 就在此時，外媒昨引述消息報道，字節跳動在前年美國把英偉達的AI晶片列入出口管制後，已採用更多國產晶片，現計劃把華為「昇騰910B」晶片的應用延伸至開發新的語言大模型。

華為管理層曾稱，比起英偉達閹割版晶片「A100」，「昇騰910B」某些性能上更勝一籌，但訓練語言大模型的效率只屆八成。因此，消息指，字節跳動新的模型會比現有的「豆包」簡單，而公司今年已向華為訂購超過10萬塊「昇騰910B」，但直到7月僅收到不足3萬塊，交付和性能上的落後令公司無法制訂推出新AI模型的時間表，所以也成為微軟雲計算業務在亞洲的最大客戶，因為需要透過微軟獲取英偉達的運算能力。

南韓統計廳公布，8月份當地半導體庫存按年銳減42.6%，跌幅比7月份的34.3%顯著擴大，並是2009年之後最勁，可見全球爭相開發AI令南韓「發大財」。同月半導體產量及出貨量則分別按年升10.3%及16.1%。