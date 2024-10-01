英次季GDP下修至增0.5% 遜預期

英國國家統計局（ONS）公布第二季國內生產總值（GDP）終值，按季增幅由0.6%下修至0.5%，差過市場預期。由於先前公布的7月GDP數據表現亦相對疲弱，專家估計，下半年經濟可能會進一步放緩，因為工黨政府上台後已預告將會削減公共財政開支。

儘管經濟增長動能減弱，惟RSM UK經濟學家Thomas Pugh仍表示，經濟增長的組成部分應該會變得更加健康，家庭消費和商業投資將會成為引擎，而不是靠政府開支。在GDP數據修正公布後，英鎊匯價未見明顯變化，兌美元徘徊於1.34附近；英鎊兌港元在10.4左右。

ONS指出，英國家庭第二季的儲蓄率由前一季的8.9%升至10%，為2021年以來的最高水平。某程度上，這亦反映出在高利率環境之下消費需求放緩，加上新政府的財政緊縮傾向，令消費者變得更加謹慎。

德上月通脹1.6%放緩 歐元區方面，由於市場預期大多數主要經濟體最新的通脹數字可能都會低於2%，意味着歐洲央行10月有相當大的機會進一步減息。與此同時，政治相關的消息亦引起市場的關注。瑞銀財富管理首席經濟學家Paul Donovan表示，奧地利極右政黨勝出選舉可能會是投資者「更大的擔憂」。惟他亦指出，雖然政治局勢變化可能會成為新聞的頭條，但對金融市場的實質影響有限，意味着政局與市場將會出現分歧。

德國最新公布的9月消費物價指數（CPI）初值按年增幅為1.6%，低過預期，反映出通脹壓力的確有所緩和。