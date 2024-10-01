亞幣強勢 馬元3年半高 季飆15%

在美國減息預期之下，美元下跌，相反亞洲多隻貨幣表現出眾。其中馬來西亞元延續強勢，在9月的最後一個交易日兌每美元一度觸及4.0947，創41個月以來的新高，全季漲近15%，創1971年有紀錄以來最佳季度表現，也跑贏一眾新興市場貨幣。

巴克萊銀行預期，馬來西亞央行今年將維持利率不變，當中因為中國經濟好轉有利馬來西亞出口，將進一步減輕馬國央行利率轉向的壓力。

另外，大馬伊斯蘭社會義務銀行首席經濟學家兼社會金融主管莫哈末阿富紮尼山表示，馬元近期升幅強勁，部分交易商可能先行獲利，但他仍預計，馬元將保持強勢，原因包括美國聯儲局將在11月和12月維持寬鬆貨幣政策。他預測，馬元短期阻力位在兌每美元4.0728。

泰銖年內漲6.9% 進出口齊升 東南亞另一貨幣泰銖近日亦升勢凌厲。泰銖兌每美元昨日觸及31個月來的最高水平，至32.135，以此計算今年累漲近6.9%，是僅次於馬元後東南亞表現第二好的貨幣。

泰國央行公布，8月出口和進口分別按年增長11.4%和8.5%，貿易盈餘為24億美元。另外，泰國經常帳由7月的終值一億美元，大幅增加至8月的14億美元。這歸因於農產品出口激增，特別是對正在受困於農產品短缺的貿易夥伴國。

然而，泰銖強勁或不利經濟。泰央行助理行長Chayawadee Chai-anant表示，泰銖走強對出口商將利潤兌換回泰銖產生影響，也對遊客消費支出不利。該行預計泰國今年經濟增長率為2.6%，雖較去年的1.9%改善，但增幅仍落後於區內其他國家。該央行已連續5次議息後維持利率於2.5厘不變，本月16日將再度議息。