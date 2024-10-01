美息降利消費 大摩估耐用品率先受惠

雖然美國已經進入減息周期，但接下來的減息步伐依然是未知之數，對股市的影響亦難預測。不過，若單看板塊而言，隨着利率逐漸下降，摩根士丹利認為明年應該會看到耐用品的消費開支率先反彈，包括家具、電器和汽車等；隨後反彈的是與房地產相關的支出。

摩根士丹利美國消費者經濟學家Sarah Wolfe表示，此前的高利率信貸緊縮環境一直抑制消費，尤其是透過信貸借錢進行消費。首當其衝的是最低收入家庭，因為他們嚴重依賴循環信貸來滿足基本開支需求，並且更容易超出信貸限額並拖欠貸款。不過，在息口回落背景下，消費貸款利率開始下降，信貸狀況也會有所改善，使各收入層級的家庭開始獲得更多信貸。

市場憂就業惡化 不過，減息帶來的正面影響需要一段時間才能傳導至實體經濟，尤其目前利率在減息後仍屬相對高位。唯一可以確定的是，耐用品的消費正在走出谷底，明年該類商品價格可能會趨於穩定，而銷量增長將會回升。

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec稱，減息或會吸引部分投資者重返市場，但由於目前市場資產價格已經反映漸進式的減息路徑，因此影響可能有限。同時，市場雖然樂見美國消費者前景改善，但深入研究調查數據可以發現，憂慮有所升溫，尤其是擔憂勞動力市場狀況惡化。

他指，就業數據最近明顯轉差，失業率上升，就業機會減少。調查數據反映消費者仍對個人財務狀況感擔憂，如果就業惡化，或導致消費支出急回。

道指早段跌234 美股3大指數周一早段偏軟，道指曾跌234點，報42,078點；標指曾跌13點，報5,724點；納指跌50點，報18,068點。大摩亦指出，對貨幣政策尤關重要的勞動力市場數據，同樣將是未來3至5個月主導美股的最重要因素。

市場除了關注就業數據的影響外，即將於11月舉行的美國總統大選同樣是不容忽視的重大事件。瑞銀財富管理發表的調查報告指出，無論是企業家還是投資者，都一致認同經濟乃頭號議題。整體而言，投資者傾向於支持賀錦麗，而企業家則傾向支持特朗普。

調查顯示，有57%的投資者支持賀錦麗當選，明顯高於支持特朗普的43%；在企業家方面，兩位候選人的差距則較不明顯，有53%支持特朗普，47%支持賀錦麗。