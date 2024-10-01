幣策未明 日股插1910點

新任首相突放鴿 短期加息料審慎 日本金融市場持續受政治選舉所影響，表現如坐過山車。被指經濟政策屬於鷹派的下任日本首相石破茂，當選自民黨總裁後日前突然「放鴿」，表示鑑於日本目前的經濟狀況，貨幣政策必須保持寬鬆趨勢，對短期內進一步加息展現出審慎立場，並說：「在目前還無法斷定擺脫通縮的情況下，我認為現在不應該討論利率」，其言論令日圓和日股雙雙顯著下跌，完全反轉了上周五的表現。

石破茂表示，支持現任首相岸田文雄推出鼓勵個人投資的「資產運用立國」政策，將繼續支援新版日本個人儲蓄帳戶（NISA）等措施。而面對他勝選後的市場震盪，他也不會改變一直以來的經濟相關主張。

日圓回軟 兌5.42港元 日圓上周五顯著上升後昨日回軟，兌每美元低見143.19，每百日圓兌港元低見5.426。盛寶外匯策略主管Charu Chanana表示，石破茂之前的鷹派言論很有可能影響日本央行的政策思維，為日圓帶來新的不確定性。其中日本的工資與價格螺旋上升表明日本央行有進一步正常化政策的空間。東京岡三證券表示，本周初市場可能走勢波動，由於石破茂提倡財政整頓和其他措施，日圓升值可能變成日股的逆風因素。亦有市場人士認為，為避免短期波動，部分資金流出日本轉戰中港股市。

日經平均指數繼上周五大升至近兩個月新高後，昨日開市後大瀉，早段曾挫逾1,800點，午後跌幅更進一步擴大逾2,000點，最終全日挫1,910點或4.8%，收報37,919點。東證指數亦挫3.47%至2,645點。

出口相關證券成跌市重災區，主因市場擔心未來日圓升值速度加快，汽車製造豐田汽車股價昨日挫7.6%，本田汽車下跌7%。半導體板塊方面，晶片設備製造巨頭東京電子下跌近8%。

然而，當地不少券商對股市前景充滿信心。三菱UFJ摩根士丹利證券的策略師預計，跌市是暫時的，因為投資者買入日本股票是基於對通脹、工資增長和市場改革的希望，而不是基於日本央行的寬鬆政策。市場將重新回歸對基本面的關注。

8月零售增2.8%勝預期 談到基本面，周一公布的經濟數據僅零售一項表現較好，日本經濟產業省公布，8月日本零售銷售按年增長2.8%，優於市場預期的2.6%，亦高於7月時的2.7%。不過，工業生產由7月終值為增長3.1%，轉為8月的按月跌3.3%，顯著遜市場預期的下跌0.5%。

此外，日本國土交通省公布，8月新屋開工按年跌幅擴至5.1%，差過市場預期的跌3.3%，前值為跌0.2%。日本8月年化新屋動工77.7萬間，少過市場預期的78.1萬間，前值為77.3萬間。分析認為，日本經濟數據壞多於好，尤其生產相關數據疲弱，顯示經濟可能正在失去動能，這對即將上任首相的石破茂來說是一個令人擔憂的消息，令人懷疑他能否在中長期實現鷹派貨幣政策。

日經平均指數表現 每百日圓兌港元走勢