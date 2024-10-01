比亞迪回收逾9.6萬輛車 股價仍漲

據相關通告，召回的電動車包括2023年2月4日至12月26日期間生產的部分國產海豚、元PLUS電動車，共計87,762輛；2022年11月2日至2023年6月19日期間生產的部分國產元PLUS電動車，共計8,952輛。

冀墨國建廠延長關稅減免 本次召回範圍內的部分車輛，因電動助力轉向管柱總成（CEPS）控制器製造工藝原因，設備工裝上蓋板關閉時與控制器電路板上的電容器干涉，導致電容器產生微裂紋。電容器微裂紋可能擴大引發短路，造成電容器過熱燒蝕，甚至起火，存在安全風險。比亞迪授權經銷商為召回範圍內的車輛免費加裝控制器絕緣墊片，以消除安全隱患。

另外，比亞迪駐墨西哥的業務負責人亦表示，正在爭取當地政府延長對進口電動車的關稅減免政策。為此，該公司提出在當地投資新廠等建議，惟目前仍有待答覆。

Stellantis削全年業績指引 歐洲老牌車廠接連傳來噩耗。繼上周福士第二度下調業績指引後，由快意、佳士拿、標緻、雪鐵龍等著名品牌合併而成的Stellantis亦調低全年業績指引，經調整營業利潤率預測從「雙位數百分比」大削至只有5.5至7%，原因包括北美業務調整、下半年多數地區銷售不及預期，股價曾挫15.05%。

與此同時，英國豪華車品牌Aston Martin以供應鏈受阻及中國市場疲弱為由，下調今年全年銷量、毛利率，以及經營現金流指引，母企股價曾瀉28.77%。