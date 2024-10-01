港8月貸款墊款額回升0.3%

香港金融管理局公布，8月份銀行總貸款及墊款總額按月回升0.3%，主要是外幣貸款升1.9%，抵銷港元貸款再跌0.7%的影響。然而，整體貸款餘額仍較6月底縮0.7%，今年首8個月計累縮2.7%，其中在香港使用的非貿易用途貸款跌2.1%，於香港境外使用的貸款減少4.3%。

新申住宅按揭個案月減12% 一大原因是樓市在減息之前觀望氣氛濃厚，8月份新申請住宅按揭貸款個案按月減少12.2%，新批出的按揭貸款額減少12.2%，一手及二手交易分別減少11.7%及13.7%，涉及轉按減少5.6%。好在按揭貸款拖欠比率維持0.1%，經重組貸款比率維持於接近零。

中原按揭董事總經理王美鳳相信，上月美國落實大手減息半厘，本港銀行亦提早啟動減息周期，減息幅度快及優於市場預期，供樓利息下降及供樓負擔減輕，加上銀行樓按取態已具積極性，按揭優惠增加、審批時間縮短，多個利好因素料可增加買家入市信心；而在租金續升、供樓利息趨降的形勢下，轉租為買的人將會增多，帶動樓市回暖向好，相信第四季按揭申請量有望反彈。

總存款多1% 首破17萬億 港銀下半年首兩個月重振貸款增長仍具挑戰，但資金似乎願意留守本港。雖然8月底人民幣存款餘額按月縮4.1%，但美元存款升2.9%，折合首度突破7萬億元，造就總存款按月升1.1%，首度超過17.03萬億元。至於跨境貿易結算人民幣匯款總額則跌1.1%。

金管局重申，存款變動受利率走勢、市場集資等多項因素影響，宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀單月波動。

另邊廂，8月底，外匯基金總資產為39,815億元，按月增加106億元，其中外幣資產增103億元，港元資產增3億元。該局解釋，外幣資產增加，主要是投資按市價重估、利息收入餘額增加，部分被財政儲備提取存款所抵銷，而港元資產增加則與港股按市價重估有關。

此外，8月底的貨幣基礎為19,349億元，按月增0.6%，原因包括負債證明書總額增加（以美元換港元），支持比率為112.31%。