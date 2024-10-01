8虛銀半年共蝕逾12億 Mox信貸減值最多

Mox行政總裁胡博思稱，該行利用更多數據新修訂信貸審批模型，今年以來信貸減值每月下降，相信「最壞情況已過」，有信心很快達致收支平衡。

ZA Bank虛產交易獲批准 Mox上半年淨利息收入2.47億元，按年增39.63%。胡博思稱，今年首9個月客戶人數按年飆逾40%至62萬名；上半年客戶存款增約50%至145.46億元，活期存款（CASA）佔比達七成；又指今年迄今客戶人均成本較去年減少20%。隨着減息周期的開展，將對淨利息收入帶來負面影響，目標透過增加貸款及拓展費用收入降低影響，冀未來15個月費用收入能較現水平翻倍，預告年內將推出數碼投資顧問服務，明年推保險產品。

另外，該行發言人稱，ZA已獲得證監會批准，允許在第一類牌照中新增虛擬資產交易，並將積極籌備相關的沙盒測試。

6月初完成架構重組，持有網上貸款平台WeLend的匯立銀行（WeLab Bank），上半年淨利息及服務費收入分別飆升2.16倍及3.5倍，至7,231.4萬元及1,150.9萬元，增幅為各行之最；半年虧損減22.57%至1.25億元。

WeLab重組 貸款增1.6倍 受惠重組，WeLab上半年貸款增長一枝獨秀，飆1.62倍至50.88億元，惟金額仍低於首兩位的Mox及ZA，兩行上半年客戶貸款分別為59.94億元及54.67億元。WeLab信貸減值撥備亦增20.83%至2,837萬元。

虛銀上半年業績概要