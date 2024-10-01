8虛銀半年共蝕逾12億 Mox信貸減值最多
本港8間虛擬銀行踏入開業第4個年頭，惟仍未有一間成功扭虧，今年上半年累計虧損12.9億元，按年收窄9.59%；主要受信貸減值拖累。其中，由渣打集團(02888)牽頭的Mox Bank首6個月信貸減值按年飆72.79%，至2.57億元，冠絕全港，也令虧損按年擴大38.08%至4.38億元。
Mox行政總裁胡博思稱，該行利用更多數據新修訂信貸審批模型，今年以來信貸減值每月下降，相信「最壞情況已過」，有信心很快達致收支平衡。
ZA Bank虛產交易獲批准
Mox上半年淨利息收入2.47億元，按年增39.63%。胡博思稱，今年首9個月客戶人數按年飆逾40%至62萬名；上半年客戶存款增約50%至145.46億元，活期存款（CASA）佔比達七成；又指今年迄今客戶人均成本較去年減少20%。隨着減息周期的開展，將對淨利息收入帶來負面影響，目標透過增加貸款及拓展費用收入降低影響，冀未來15個月費用收入能較現水平翻倍，預告年內將推出數碼投資顧問服務，明年推保險產品。
較早前自詡為香港首間虛銀實現單月盈利的眾安在綫(06060)旗下ZA Bank，上半年虧損收窄45.35%，至1.09億元，虧損為各行最少；淨利息及服務費收入按年分別上升84.39%及37.66%。行政總裁姚文松表示，該行首度錄得單月盈利，足以印證香港虛銀業務模式的強大和可持續性，讓公司可穩步邁向持續盈利。
另外，該行發言人稱，ZA已獲得證監會批准，允許在第一類牌照中新增虛擬資產交易，並將積極籌備相關的沙盒測試。
6月初完成架構重組，持有網上貸款平台WeLend的匯立銀行（WeLab Bank），上半年淨利息及服務費收入分別飆升2.16倍及3.5倍，至7,231.4萬元及1,150.9萬元，增幅為各行之最；半年虧損減22.57%至1.25億元。
WeLab重組 貸款增1.6倍
受惠重組，WeLab上半年貸款增長一枝獨秀，飆1.62倍至50.88億元，惟金額仍低於首兩位的Mox及ZA，兩行上半年客戶貸款分別為59.94億元及54.67億元。WeLab信貸減值撥備亦增20.83%至2,837萬元。
中銀香港(02388)有份投資的理慧銀行（Livi Bank），上半年虧損大減59.57%至1.24億元。沉寂多年的螞蟻銀行（香港）的存款則飆2.89倍至24.68億元，惟虧損亦擴大90.94%至1.18億元。
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