內房股狂舞 收復年內失地

滬深廣限購鬆綁料提振銷情 業界冀銀十旺景 內地樓市新政「四箭齊發」之後首個交易日，亦是有「金九」之稱的9月傳統樓市旺季最後交易日，中港上市的內房股全日狂歡，不少在內地掛牌的內房股繼續漲停板，一洗今年下半年以來的頹勢，部分房企股價更靠9月份創紀錄的漲幅，全數收復年初至今的失地。對於一線城市如上海、深圳及廣州等樓價高地，幾乎同時響應新政「組合拳」，業界冀內地「銀十」有望出現樓市交易止跌回穩的旺景。

內媒指，樓策回暖信號在短短一周接二連三出現，有部分新盤項目已上調售價，或向買家提出保價兜底計劃、撤回此前優惠，引導買家重建樓市信心的預期。

野村估數季內進一步放寬 不過，仍有一些房企選擇積極去庫存，坊間流傳有項目打出「買房送股票」的花式營銷活動，雖然目前已叫停相關推廣，但業界相信，一線城市限購措施「鬆綁」，足以提振以舊換新的需求，將為市場注入一劑強心針。

特別是廣州率先全面取消限購令，成為一線城市首例，當地共20個城市的個人住房貸款政策昨已正式調整首套及第二套住房的最低首付款比例，統一為15%，即日起執行。而上海及深圳亦有放寬限制，雙雙縮短非當地戶籍居民買樓所需繳納社保或個稅年限，同時深圳的第二套住按揭貸款最低首付款比例亦調整至20%。

投行野村指，在內地經濟政府轉向為更集中於增長及密集的政策推行，內房銷售情緒料有短暫反彈，尤其在一線城市。惟不確定內房銷售情緒復甦能否持續，滬深樓市放寬相對收斂，基於核心地段限購令維持。若樓市在今輪政策支持下沒有明顯復甦，該行預期兩市將在未來數季進一步放寬限購令，北京如該行預期在昨晚放寬樓策限購措施。該行相信地方政府擬保留「彈藥」，作為穩定本地樓市的最後手段。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，後續房地產市場還需要持續推進，關鍵是一線城市要做好樓策的優化調整，預計後續其他城市也將持續在政策調整優化方面發力，將對第四季寬鬆樓策具有很好的導向。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉更預計，10月商品房交易量將比9月好，也為第四季樓市企穩打下基礎。

碧桂園：正審核業績報告 瑞銀全球金融市場部中國主管房東明亦指，在近期強政策信號推動下，市場預期已有較明確改變，投資者信心也有顯著恢復，接下來重點是基本面的跟進。除已有政策的穩推落實，進一步推新政並繼續有效傳遞積極信號仍相當重要。

過去一周內地重磅樓市政策超預期出台