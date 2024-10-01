卡羅特暗盤一度漲1.3倍

卡羅特以招股價上限5.78元定價，其在富途暗盤高見13.8元，收市報10.44元，漲80.62%，每手帳面賺2,330元。耀才及輝立暗盤分別收報10.32元及10.26元，升78.55%及77.5%，每手分別帳賺2,270元及2,240元。