產經

卡羅特暗盤一度漲1.3倍

新股市場熱鬧，周三上市的廚具品牌卡羅特(02549)率先在暗盤市場炒上，盤中一度狂飆1.38倍，高見13.8元，每手500股，最多帳賺4,010元。有券商指，散戶對新股重拾興趣，而香港新股市場將有強勁動力。
卡羅特以招股價上限5.78元定價，其在富途暗盤高見13.8元，收市報10.44元，漲80.62%，每手帳面賺2,330元。耀才及輝立暗盤分別收報10.32元及10.26元，升78.55%及77.5%，每手分別帳賺2,270元及2,240元。
七牛智能首日孖展超購
新股接住上，阿里巴巴(09988)有份投資的內地影片雲端公司七牛智能(02567)昨日起招股，首日孖展認購錄得逾1.9倍超購。其每股招股價介乎2.74至2.86元，發行約1.59億股，每手1,000股，入場費2,888.84元，10月10日截止認購，預期10月16日掛牌。
同在招股的太美醫療科技(02576)及榮利營造(09639)孖展繼續有進帳，分別超額認購10.06倍及5.03倍，前者將會於周四「截飛」，後者則於周五截止認購。
輝立証券董事黃瑋傑表示，近期新股認購反應熱烈，該行在卡羅特收到577億元的孖展訂單，反映散戶有意投入新股市場。隨着更多優質企業尋求在港上市，預期熱鬧的新股市場氣氛會持續下去。
事實上，倫敦證券交易所集團（LSEG）金融市場交易商情報（Deals Intelligence）顯示，今年首3季香港股票資本市場總募資額達178億美元，按年增長29.5%；股票資本市場發行數量按年增長8.8%。
另外，京東集團(09618)旗下京東工業再次遞交主板上市申請。
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