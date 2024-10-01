強積金9月料人均賺萬六

港股近期升勢凌厲，強積金顧問公司GUM常務董事陳銳隆表示，因應恒指昨企穩在21,100點，「GUM強積金綜合指數」截至9月30日止的月度升幅料5.5至6%，累計首9月升幅有13.5%，意味打工仔人均進帳分別約16,000元及32,800元。他又稱，若假設恒指在年底升至23,500點，其他因素又不變，今年強積金整體回報或超過16%，全年人均回報有約45,000元，料是過去多年表現較好的一年。

高風險可股債8：2 被問到較能承受高風險投資回報的打工仔配置策略，他建議股票及債券比例可用8：2。其中，中港股市基金比例佔50%，歐美股市佔比各為30%及20%；承受中風險的打工仔股債比例則可6：4。

至於仔細分析未來左右各地股市走勢的因素，他指中港股市可繼續看好，是因為中央推動的「組合拳」措施相當激進，規模逾3萬億元人民幣，屬2008年金融海嘯以來最勁，加上市盈率比美日股市為低。他又指，近期中港股抽升，相信是投資者需要補倉所帶動，後續走勢視乎外資北水如何看待港股。

如是者打工仔又應否因股市暢旺而立即將資金轉入中港股票基金？他表示，暫時未有9月資金轉換數據，惟認為打工仔執倉反應較緩慢，因昔日數據顯示他們較多出現「睇錯市」的情況，加上今輪港股升浪由政策市推升，料資金轉泊中港股市或要待10月才出現。

不過，GUM策略及投資分析師雲天輝補充，首8月數據顯示強積金資金轉換規模達326億元，較去年同期的165億元大升，反映打工仔積極管理強積金，全年淨轉換金額亦料超越去年全年的333億元。

GUM憂日本股匯波動 此外，後續影響美國、歐洲及日本股市的因素，陳指由於今年餘下時間美國聯儲局仍有機會減息0.75厘，歐洲經濟則由以南歐（即葡萄牙、西班牙等地）表現較北歐為好，都是推動兩地後市的有利條件，反之日本準首相石破茂上場要小心，因其取態不似昔日的安倍晉三，主張建立亞太區北約聯盟，立場較鷹，所以不排除日股及日圓走勢波動。