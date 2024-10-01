10年國債息曾高見2.24厘

內地當局推出一系列強救市措施，大大提振資金對中國風險資產的情緒，導致近年的中國國債牛市氣氛逆轉，10年期國債孳息率上周上升約21點子，為2014年12月以來最大單周升幅，並漲至接近7月以來的高位；30年期國債孳息率上周亦創下2016年12月以來的最大單周升幅。昨日10年期國債孳息率曾見2.24厘，之後回落至2.175厘水平徘徊。

人行兩日淨投放2340億 分析指出，若A股再漲10至15%，10年期國債孳息率還有10至12點子的上升空間，目前市場需要關注投資者是否會贖回理財產品來購買股票、特別國債是否將增發、發行的節奏，以及股市的強勁走勢是否能持續。

中國人民銀行公布，為維護季末銀行體系流動性合理充裕，昨日以固定利率、數量招標方式開展2,121億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，規模較上一日增加，操作利率1.5厘；昨日有1,601億元逆回購到期，單日淨投放520億元。由於今起至7日內地長假休市，本周公開市場僅周日及周一兩個工作日，累計淨投放2,340億元。

此外，人行公布，為加大貨幣政策逆周期調節力度，保持銀行體系流動性合理充裕，9月人行開展公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值為2,000億元，規模較8月份增加1,000億元。

據中國外匯交易中心數據，人民幣兌每美元中間價報7.0074，按日調高27點子，創去年5月18日以來的逾16個月新高。離岸人民幣（CNH）兌每美元曾報6.9858，每百港元兌89.83元人民幣。綜觀各大行預測年底人民幣兌每美元處6.8至7算，花旗算是較保守，3個月、半年及一年的人民幣預測皆為7.2。