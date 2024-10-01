華製造業PMI連縮5個月

A股表現勢如破竹之際，內地9月官方及非官方製造業活動卻持續收縮。國家統計局昨公布，9月製造業採購經理指數（PMI）報49.8，是連續5個月處於收縮區間，只是較8月高出0.7點。反映內地中小企營商活動的財新9月製造業PMI於同日公布，亦跌至收縮水平，報49.3，是2023年8月以來最低。分析指，由於企業樂觀情緒跌至近年新低，建議中央推出的政策應加快實施，進一步提升增量政策。

官方PMI的分項指數表現參差，其中生產指數為51.2，按月升1.4個百分點，反之新訂單指數、原料庫存指數、從業人員指數及供應商配送時間指數均低於盛衰分界線。按行業劃分，消費品行業PMI最新報51.1，按月上升1.1點；高耗能產業PMI按月升0.2點至46.6。

另邊廂，財新製造業PMI相關分項指數同樣好壞參半，新接訂單量錄得自2022年9月之後最大跌幅，主因是潛在需求下降、競爭加劇、市況疲弱所致。海外經濟環境疲弱亦導致出口訂單有所收縮，產出擴張率放緩至今輪擴張期的並列新低，惟製造商透過消化手頭訂單仍能支撐生產。

財新智庫高級經濟學家王喆提及，內地就業壓力仍大、樂觀預期不強對消費能力及意願形成制約，加上外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加，第三季經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標充滿挑戰。

服務業指數險守盛衰線 除了製造業PMI，與內需有關的9月官方及非官方服務業PMI昨日亦已出爐。其中，官方9月非製造業PMI為50，按月下降0.3點，遜預期；財新9月服務業PMI則在50.3，較8月低1.3點，為2023年10月來最弱，可見服務業擴張速度持續放緩。

不過，上述數據並未反映內地近期推出的「組合拳」政策影響。隨着中港股市近期愈升愈有，交投屢創新高，且看情況能否製造財富效應，帶挈內需及廠商共同受益。

內地製造業PMI呈弱勢