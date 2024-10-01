恒指季飆兩成 15載最勁

長假期前大量資金流入，港股持續強勢，恒生指數連升5個交易日，昨日再飆501點或2.43%，刷新去年2月後高位，主板成交額再創歷史新高，達5,058.38億元，按日增13.48%。全月恒指累升3,144點或17.48%，第3季飆升3,415點或19.27%，是2009年第二季以來最好的季度表現。外資券商瑞銀更趁勢調升恒指目標7%至22,100點。

恒生指數高開543點，升幅一度收窄至157點，其後再度發力，曾抽高856點，高見21,488點，收市報21,133點；國企指數升209點或2.87%，報7,509點；科技指數升298點或6.7%，報4,751點。

瑞銀：估值仍低 上調目標 南下「北水」昨日轉淨流入，規模達121.43億元，是逾半年最多，全月累計淨買入373.96億元，按月少10.69%。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，上周內地的政策和政治局會議，預示當局更加果斷地穩定中國的金融市場、房地產市場和支持消費。隨着利率下降、美元轉弱、中國政策刺激力度超預期，以及盈利預期上升，市場還有進一步上升空間，而最新上調恒生指數目標相當於預測市盈率10倍，仍然低於2017年至今平均水平0.9個標準差。

值得留意的是，港股主板成交首次突破5,000億元之際，沽空金額卻按日僅增加0.3%，沽空比率為12.22%，更按日減少1.61個百分點。

港元兌每美元高見7.7651，為2022年12月後最勁，而港元銀行同業拆息（HIBOR）大致上升，隔夜HIBOR飆99.41點子至6.39262厘，金管局昨再進行30.39億元的貼現窗操作緩解銀行「水緊」；與樓按相關的一個月HIBOR連續第7日上升，升至4.32101厘，為8月初以來新高。

全日窩輪成交額約63.49億元，佔大市成交1.25%。認購輪成交約38.07億元，認沽輪成交約25.41億元，而認購輪與認沽輪成交比例6：4。牛熊證成交額約128.52億元，佔大市成交約2.54%。其中牛證成交約64.27億元，熊證成交約64.25億元，佔比各半。

專家預期外資續補充持倉 市場關注外資會否在今輪升市中重新流入，惠理基金副首席投資總監—股票投資余辰俊指出，2021年7月以來，全球資金一直在減少對中國的投資，根據新興投資組合基金研究（EPFR），8月底，全球互惠基金在中國股票中的整體權重僅為5.2%，遠低於2021年7月的峰值15%，目前中國持倉仍過低，認為資金不得不將中國的投資恢復到一個更合理的水平，預期大量資金應會被重新投資到香港和內地的股票市場。

另外，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩指出，近年中央多次推出政策皆刺激港股上升，但升勢都未能夠維持，認為前車可鑑，強調股市與經濟走勢不能長期背馳，提醒投資者要留意相關措施出台後的成效，為避免港股急升後回吐，投資策略宜把資產分散。

恒指衝上年內新高