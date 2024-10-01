中港股成交新高

滬入牛市 深漲10%破紀錄 十一長假前夕，A股3大指數爆升，刷新多項A股史上紀錄，包括滬深兩市主板成交在開市僅35分鐘便衝破萬億元（人民幣‧下同），全日創下2.59萬億元紀錄新高，以至深圳創業板指數單日抽升15.36%及全月急彈37.62%，上海科創50指數、北京北証50指數單日升17.88%及22.84%，皆屬歷來最大升幅，甚至深成指全日升10.67%，為1996年12月實行漲跌幅限制來的最大單日升幅！

滬綜指連升9日，昨正式重上3,300點；深成指及滬深300指數分別企穩一萬點及4,000點大關，滬綜指及滬深300指數齊齊由低位反彈逾20%，技術上進入牛市。

在9月收爐日，交投氣氛愈趨熾熱，滬深股市午後高歌猛進，滬綜指曾高見3,358點，為去年5月9日後即市高位，收漲8.06%至3,336點，滬深300指數亦收升8.45%，均創2008年9月19日之後最大單日升幅，全月各累漲17.39%及20.97%，不但結束連跌4個月頹勢，且同為逾9年最大單月漲幅；深成指也以逾一年收市高位的10,529點收市，全月累漲26.13%，為2007年5月以來單月漲幅最勁。

連北交所共5330股上揚 統計顯示，兩市連北交所昨合共有5,330隻A股上漲，同時成交不斷推高，兩市主板成交全日成交額打破2015年5月底的高位紀錄，亦較上周五放量逾8,500億元，反映資金湧入股市持股過節。據報上海證券交易所將於十一假期最後一日進行交易系統測試，中國證監會要求假期後開市的時候，券商基金的交易系統須處於正常工作狀態。

綜觀第三季，滬綜指上升12.43%，深成指全季升幅錄18.99%，一同扭轉上半年跌勢。新加坡銀行首席投資策略師李依萊認為，中國是發出「不惜一切代價」的信號，可見經濟風險已觸及中國的痛點，當局正面對「不惜任何代價」也要救經濟的時刻。初期股市反彈表明今次升浪可能會持續更久，但目前的強力推升可能會受到考驗。要實現可持續的牛市，市場需要更多刺激措施以提振基本面，不排除當局將有更多後續措施。

不過，面對多項重磅利好政策，股市投資者情緒高漲，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，該行決定將MSCI中國指數的年底目標上調至70水平，較最新收市價高出7%，以反映政策協調性改善、美國降息及公司治理改革取得進展。

以史為鑑 10月普遍跑贏 由於市場情緒有所改善、倉位較低，他預計，實際財政措施可能在未來數天或10月中旬接力登場，大市短期動能在這之前將會持續。從歷史上看，10月是中國股市表現較好的月份之一，跑贏月度平均表現1.5個百分點。

A股兩大指數按月變幅