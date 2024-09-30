做齊7件事助財務自由

與其奢望養兒防老，倒不如及早規劃退休生活，避免依賴子女供養，做個財政自由的自在老人。要做到這段，大致上有7點要注意。

1.購買醫保轉嫁風險 買人壽保險，要到「百年」益受保人，供款人除非抵押保單套現，否則難以直接受惠。反而買醫療保險不可少，尤其是醫療成本高昂，透過購買醫療保險，理論上可將部分醫療開支風險轉嫁予保險公司，有助減少老、病的生活負擔。

2.定期儲蓄 恒常投資 市民在仍有工作能力的時候，不妨定期儲蓄；所謂「你不理財，財不理你」，得善用投資理財為資本增值，甚或建立退休組合，透過投資股票、債券、物業、商品等多元化組合，以達到保本增值的效果，實現理想的退休生活。

3.時刻節儉 控制成本 若然長期入不敷支，難以實現儲蓄目標，故養成節儉的習慣，控制生活成本，提升儲蓄的能力，是不少得的防老條件。

4.妥善規劃退休生活 想過理想的退休生活，得作好規劃，才能為退休生活作精確的成本預算，以規劃好儲蓄及投資目標。

5.善用社福 減輕負擔 目前政府為長者提供醫療券，亦有政府門診提供服務，乘坐公共交通工具同樣有津貼，得善用社會福利等各項資源，來分擔退休生活開支。

6.告知家人財務狀況 若然有子女，雖然不想給他們加重負擔，但也應該主動與家人溝通退休的財務狀況，有商有量，讓各方都能好好規劃開支收入，應付生活需要。

7.勿縱容子女變啃老族 隨着社會貧富懸殊愈來愈嚴重，在社會向上流動的機會減少，部分年輕族躺平不幹活，或做「啃老族」，不願就業留在家中靠父母接濟，故與其養兒防老，倒不如養老防兒，避免縱容子女，過分溺愛讓其「要乜有乜」，結果老本被耗盡，一家「攬炒」！

在以上7點，透過醫療保險應付醫療開支，是「防老」過好退休生活的首要注意地方，畢竟病痛是自己受，飲食玩樂有得慳，但醫療好難慳。有醫療保險分擔醫療開支，在制訂治療方案及應付治病期間開支方面都起到積極作用，是「防老」之中最重要、最實際的事情。