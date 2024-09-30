港人育兒成本需逾620萬

根據聯合國人口基金（UNFPA）2024年度「世界人口狀況」報告，數據顯示，香港女性平均每人僅生育0.72個孩子，屬全球第二低生育率，僅次於澳門。港人不敢生育，主要與生活成本有關，有銀行調查估計，在香港養育孩子平均每年需花費逾28萬元，假設子女到22歲實現經濟獨立，成本超過620萬元。

財圈爸爸：幫小朋友諗買樓 再看本港男性及女性平均壽命分別達到82.5歲及87.9歲，到底花逾620萬元養育子女成人，到自己老來是否真的可以靠子女供養至終老，本來養育不應該講投資回報，惟在「冇錢萬萬不能」的香港地，即使不跟子女計算，也不得不主動為自己的退休生活作好預算。

育有兩子的富昌金融集團聯席董事譚朗蔚（Stevan）認為，「養兒防老睇你講心定講金」，以現今生活水平來看，樓價及百物騰貴，「生小朋友或者要幫佢諗埋買樓」。不過，站在「講心」角度而言，他指小朋友普遍都受教及懂事，知道兩老終有一日會生病，甚或遇到其他難題，所以他們長大後總會負起責任，協助父母看病、起居飲食等事宜。

他又指，以其自身經歷來講，「生咗仔可以同佢哋一齊行街、做運動，係幾好嘅人生經歷，仲有減壓功效」。Stevan兩位兒子今年分別7歲及11歲，雖然童心未泯，惟已經流露出「少年味」。他提及兩人思維相當成熟，又熱愛打機等活動，而他閒時亦會教育兒子如何理財及儲蓄，以此啟發他們思考經濟運作。