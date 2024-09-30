及早規劃退休不求人

樓價貴生活成本高 養兒防老不合時宜 老來從子，養兒防老是中國人傳統觀念，可現時社會已改變，一來生育率不高，小家庭取代大家庭，子女分分鐘連自己都養不起，如何養父母？養兒防老可能非單只不能積穀防饑，更有機會搞到「臨老唔過得世」！所以最實際莫過於善用投資與保險理財，及早自行規劃退休生活，即使成為「老友記」，都可以享受財務自由，不予別人包袱，也不憂基本生活。

過去養兒防老的觀念，源於人力需求大的農業社會，生育愈多孩子，長大可以幫忙務農，即使進入工業時代，家庭人口愈多，代表人力愈盛，可以為家庭帶來更多收入，且多個兄弟子女分擔供養父母，亦有助攤分成本。所以，在過去養兒防老變得理所當然。

七成家長計劃延遲退休 不過，隨着經濟持續發展，社會福利愈趨完善，且機械化生產減輕對人力的需求，同時生活水平提升，教育、休閒娛樂等各方面的要求亦相應提升，生活個人化追求，也與過去但求三餐溫飽的要求不同。如是者，愈生得多，家庭財務壓力愈大，尤其是高樓價下，住屋成本高昂，生活逼人，令生育意欲減少，即使沒有子女，社福制度亦保障了老人基本生活，那養兒防老對於保障老年基本生活的重要性也相應改變。

今年6月，《宏利亞洲康健調查》發現，公眾對養兒防老觀念有所轉變，育有子女或打算生育的本港成年受訪者中，約有37%表示不會指望子女在其晚年時提供經濟支援。隨着這觀念改變，70%已婚並育有子女的受訪者計劃延遲退休年齡，這趨勢可能影響對退休規劃產品和服務的期望。

部分年輕人成月光啃老族 事實上，小家庭下，生育一個起兩個止，意味子女成家立室後，還很可能要照顧「四大長老」，加上生育下一代供書教學，老幼的擔子沉重，也是如今不少年輕人選擇不生育，以養寵物為樂的原因。更甚是，時下年輕人興起躺平不幹活，餐搵餐食餐餐清，又或是做啃老族，住、食都靠屋企，自己生活都成問題，何以有能力讓上一代安老？

惟說到底，人始終會老，當進入老年階段，如何應對退休生活，尤其是當醫療費用有加無減，老、病乃人生必經階段，這些都是避不過的議題。