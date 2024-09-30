股市估市：恒指極超買 宜等待調整
港股持續做好，9月以來，恒生指數已累計升逾一成。儘管在成交以至整體大市氣氛上，港股後市仍值得看高一線，但技術上指數已極為超買，14天相對強弱指數（RSI）已升至85水平，現價亦嚴重偏離10天線。
參考數據，港股過去兩年的見頂回落，其時恒指與10天線的偏離幅度僅4至5%，惟是次幅度已達一成；此外，恒指14天RSI對上兩次觸及80，分別為今年5月20日以及去年1月27日，當時指數偏離10天線均約4%，而指數在其見頂的兩個月後，分別下跌12%及14%。
簡單點說，指數隨時有回吐風險，因此儘管下一站仍可上望20,700點，亦應待回吐再行收集。至於短至中線的目標，暫可以去年1月份22,700點的高位，先決條件是市場暫仍對內地「大絕」經濟政策採樂觀態度。
中長線策略防守為主
然而，市場心知肚明的是，內地以至環球經濟情況目前仍危如累卵，投資者在策略上，固然可以乘勢短炒，但中長線部署仍應以防守為主。九興控股(01836)主要從事設計、開發及製造鞋履產品，其客戶包括多家環球鞋履公司以及品牌，北美洲及歐洲為集團兩個最大市場。
截至6月底止半年度，集團營業額增加7.5%，至7.7億美元，純利增長65%，至9,194萬美元。其整體毛利增加20%，至1.99億美元，毛利率上升2.7個百分點，至25.8%。當中佔業務最大份額之製造業務，營業額增加7.8%，至7.7億美元，分部盈利更上升50.2%，至1.02億美元。
在環球經濟情況不明朗之下，九興業務表現仍然不俗，其財務狀況亦相當穩健，截至6月底手頭現金達3.35億美元。翻查紀錄，其派息尚算穩定，過去幾年之派息比率均逾75%，其現價往績息率7厘，防守力不俗。
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