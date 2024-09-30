券商點評：港股牛市重臨言之尚早

針對近期一系列刺激措施，包括美國聯儲局的貨幣政策調整，以及內地降低存款準備金率、減息、調低存量房貸利率等政策，確實為港股市場注入積極因素。剛過去的一周，港股市場強勁反彈，這與全球流動性預期改善，以及內地政策支持密不可分。

具體來看，聯儲局的政策調整，一定程度上緩解全球金融市場的緊張情緒，內地一系列政策更直接利好港股市場。降準及減息有助於降低企業融資成本，提升市場流動性，進而提振投資者信心；降低存量房貸利率亦有助於減輕居民負擔，釋放消費潛力，對穩定經濟大盤具有積極意義，這也直接帶動港股市場屢創今年新高。

內房見底須待信心恢復 內地上周公布的樓市新政，將對在本港上市的內房股產生積極影響。降低存量房貸利率、統一房貸最低首付比例、延長房地產金融政策文件的期限等措施，都旨在穩定房地產市場，降低房企融資壓力，改善市場預期。

此外，支持收購房企存量土地的政策，也有利於化解房企風險，促進市場良性循環。但投資者要留意，內地樓盤庫存量巨大，並非單靠政策就能輕易改變此結構供需的問題，需待市場對樓市產生真正信心，並且消化足夠的庫存，內地樓市才能持續見底回升。

經濟基本因素改善需時 至於港股是否已經牛市重臨？目前判斷為時尚早。雖然近期大市反彈，但仍需觀察後續政策的實施情況及市場反應。市場信心恢復需要一個過程，基本面的改善也需要時間。股市走在事實發生的前面，先行一步提前反映這一大利好，但結果是否如同市場樂觀預期般，還需要時間觀察，這為未來股市帶來一定不確定性。

展望後市，往績上恒生指數在十一長假期前走勢會較弱（今年除外），然後假後首5日表現較好，短期市況大跌的可能性較低。有投行猜測內地將再有財政政策出台，且看10月內地政府是否再出大招。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士）