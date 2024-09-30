專家樓評：穩陣收息 定存外另有選擇

美國聯儲局宣布減息，淨息差收窄，業界預期銀行的存款業務策略會由「吸金」轉為保留資金，並更積極推廣其他理財產品。在過去的加息周期，相信不少市民都有將手上部分資金放於銀行做定期存款，以免積蓄隨時間貶值。現減息周期開展，到底如何配置資金才是合適？今次會比較一下定期存款與按揭存款掛鈎戶口（Mortgage-Link Account）之利弊。

定期存款相信港人都耳熟能詳，存戶將一筆資金存入銀行，並約定一段固定時間，如3個月、6個月、12個月等後才能提取本金和利息。一般來說，存款期愈長，利率愈高，但這也意味着資金在定存期內無法動用，在期限之前提取可能會被收取額外手續費和失去利息收入。

定存資金不能隨意用 今年各大銀行的定存利率（3個月或6個月）經下調後，介乎3至3.7厘不等，假設手上有10萬元流動資金，若成功做6個月利率3.5厘的定期，6個月後可以提取本金和約1,700元的利息。

做定期勝在回報穩定可靠，儘管利率未必非常高，起碼定存期間不會有變動，對於風險承受能力較低的人士來說，起碼較股票或其他投資工具吸引。不過，投資者需衡量手上的資金短期內有沒有可能需要動用；而銀行往往要求儲戶存入新資金，才可取得高利率優惠，假如申請者錯誤評估情況而須在定存期間提取資金的話，有機會得不償失。

至於按揭存款掛鈎戶口是一種專為按揭客戶而設的高息存款優惠，存款利率與按揭利率掛鈎。舉例說，各大銀行日前宣布減最優惠利率（P息）後，實際按息為3.875厘左右，按揭存款掛鈎戶口之利息亦會相應調整為3.875厘。

假設上述例子將手上的10萬元改為存於按揭存款掛鈎戶口6個月，即使他在期間不存入更多款項，6個月後他仍可賺逾1,900元利息，較做定期為高。假若每個月繼續存入更多款項，其利息收入將會更加可觀。以一個貸款額為600萬元，供款30年的單位為計，假如業主起初將20萬元存進高息戶口，然後每月再存入一萬元，首10年來自該戶口的收入可以高達35萬元。

按揭掛鈎戶口較靈活 跟定期存款相比，按揭存款掛鈎戶口提供更大靈活性，利息按每日戶口結餘計算，且申請者可以隨時提取或存入資金。當然，銀行不會讓大家完全抵銷供樓利息支出，不論多少人享用優惠，高息存款上限通常是按揭未償還本金的一半，並隨着業主每月供款，上限會相應下調。而且，今年上半年銀行大削按揭優惠，有意申請按揭人士要搞清楚銀行有沒有提供相關優惠。

隨着高息期完結，銀行以高息定存「吸金」的日子不再，如一眾業主之定存即將到期，又未有按揭存款掛鈎戶口，不妨向銀行或按揭顧問查詢，看看能否藉近期減息期開展，銀行按揭業務態度趨積極時轉按取得優惠。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣