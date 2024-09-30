拍賣消息：杏花邨每呎$9024推

有港島鐵路上蓋住宅銀主盤低開吸客。柴灣杏花邨臨海座數一個連露台單位，僅以呎價約9,024元交吉推拍，料屬屋苑約12年前的水平。

環亞物業拍賣將在下周推拍上述項目的23座高層3室銀主盤，實用面積約707方呎，套三房間隔，有海景，開價僅638萬元。該單位個別銀行網上初步估價819萬元，呎價約11,584元，是次拍賣價低約181萬元，差幅約22.1%。

資料顯示，屋苑同面積單位最高做價，為2022年一個22座低層戶，以1,118萬元售出，呎價約15,813元，新推拍開價較高位低約42.9%。

西灣河住宅減21%翻拍 場內推出黃大仙銀鳳街發達樓高層B室，屬業主盤，不設電梯，實用面積約337方呎，大幅劈價60萬元，以130萬元翻拍，減幅約31.6%。

另外，忠誠拍賣將於本周三推拍24項物業，包括連約業主盤，為西灣河筲箕灣道88號泰寧樓高層戶，實用面積約607方呎，連租約開價300萬元，之前曾以380萬元推拍，最新低80萬元，減幅約21%，呎價約4,942元。

至於同場拍賣開價最低住宅，為元朗錫降圍40及41號麗江花園地下單位，實用面積約175方呎，連租約開拍價60萬元。單位租期至2026年，以月租收入3,600元及開價計，租金回報率約7.2厘。資料顯示，該單位之前租金約3,200元，新租金上升約400元，漲幅約12.5%。