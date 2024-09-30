二手市況：太古城賣865萬輸21%

新盤低開搶客，二手市場因而受壓，藍籌屋苑鰂魚涌太古城繼續要蝕賣才有承接，三房單位減價至865萬元售出，約7年帳面貶值約21.9%。

中原趙鴻運表示，上述單位為南山閣高層D室，實用面積約689方呎，有裝修，7月底叫價1,000萬元，減價135萬元成交，呎價約12,554元，原業主於2017年以1,108萬元購入，帳面蝕243萬元。

南豐新邨三房4字頭易手 同區南豐新邨做價跌穿10年前價位。該行楊文傑稱，屋苑5座低層D室，實用面積約516方呎，三房間隔，減價52萬元，以478萬元售出，屬項目兩房價，呎價約9,264元。原業主於2014年購入，帳面虧損32萬元，貶值約6.3%。

元朗新盤推出，同區尚悅成交價時光倒流。市場消息透露，項目2座中層兩房單位，實用面積約426方呎，成交價僅約360萬元，呎價約8,451元，較2013年購入價帳面低約11.8%。

中原又指，10大屋苑過去周末只錄約7宗買賣，按周無升跌，當中4個項目零成交，上車指標沙田第一城錄約兩宗。

美聯黃錦瀚表示，該盤29座中低層G室，實用面積約327方呎，減價約30萬元，以419.8萬元沽出，呎價約12,838元。

中原陳繼成稱，東涌映灣園9座中層H室套三房戶，實用面積約927方呎，議價後以883萬元易手，呎價約9,525元，單位約7年帳面僅升值約2.7%。