啟德新盤3日收七千票

一手兩日250宗成交 YOHO Hub II加推 發展商低價開盤作招徠，炒熱市場氣氛。新鴻基地產( 00016 )旗下港九新界「三盤齊發」，以「大包圍」方式盡吸購買力。啟德地王天璽‧天過去3日累收逾7,000票，首輪收票量為近半年來最熾熱。新盤市場周末兩日更錄逾250宗成交，同系的元朗The YOHO Hub II佔最多約46%。

天璽‧天再推122單位 天璽‧天第1期提供906伙，位於九龍環球貿易廣場的展銷廳連日來吸引大批睇樓客，周末僅兩日已錄逾1.2萬人次參觀，市場反應理想，發展商昨日即上載價單2號，加推122伙，折實平均呎價約20,939元，較首張價單高約6%，主因新單位大部分均享啟德廣場景觀，計及景觀屬原價加推。

新地代理總經理胡致遠稱，新一批單位涵蓋15伙開放式戶、44伙一房戶及63伙兩房戶，實用面積236至559方呎，折實價473.72萬至1,191.01萬元，呎價約17,054至24,284元。

市場消息指，項目截至昨晚累收逾7,000票，按首兩張價單共304伙計，暫錄超額認購逾22倍，繼今年3月推售的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast後，首3日收票量最多。

多個新盤連環推售，周末一手成交量較上一周約25宗大增逾9倍，屬逾兩個月來最多。新地的元朗站The YOHO Hub II期內售出約115伙，昨日加推價單6號，提供94伙，折實平均呎價約15,127元。

新地副董事總經理雷霆稱，項目銷情暢旺，向隅客眾多，故加推新一批單位，並輕微加價約1%。今年住宅租金升勢凌厲，該盤現時呎租可達50元，按最新售價計，享約4厘租金回報。目前銀行存款利息下調，預料吸引更多人買樓收租。

新地代理執行董事陳漢麟指，項目加推46伙兩房戶及48伙三房戶，折實價介乎661.1萬至1,429.23萬元，呎價約13,328至17,963元。同時修訂價單4號及5號，將13伙售價上調約1%。該期項目累售逾500伙，套現接近50億元。同系的北角海璇II月內已售出約20伙。

雷霆（左）指，The YOHO Hub II銷情暢旺，輕微加價加推。右為陳漢麟。