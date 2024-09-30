簡訊一覽
●復星旅遊文化(01992)宣布，以總代價3.93億元人民幣出售多項內地物業，料出售事項錄虧損約1,500萬元人民幣，套現將用作支付有關江蘇太倉阿爾卑斯國際度假區項目的資金。
●蔚來集團(09866)宣布，與其持股92.1%的蔚來控股（即「蔚來中國」）的3家現有股東－－合肥建恒新能源汽車投資基金合夥企業、安徽省高新技術產業投資、國投招商投資管理簽署戰略投資最終協議。據此，前述3家戰略投資者將以33億元（人民幣‧下同）現金增資認購蔚來中國的新發行股份，蔚來也將投入100億元現金認購蔚來中國的新發行股份。完成後，蔚來於蔚來中國的持股量為88.3%，並有權在明年底前按相同價格及條件額外投資蔚來中國200億元的額外股份。
●中國動向(03818)宣布，認購1,500萬美元及兩億元人民幣的證券基金，認為相關投資可優化投資資產的配置，並在兼顧流動性的情況下提高投資回報。
●奇富科技(03660)就沽空機構灰熊研究（Grizzly Research）於9月26日發表的一份報告中提出的主要指控發布初步回應，指相關訊息毫無依據，且載有不準確訊息，存在缺陷分析及具誤導性的結論及解釋。
●上海印發《上海市加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則（燃油車）》，向符合資格的個人消費者給予單次1.2萬至兩萬元人民幣購車補貼。
●加拿大7月國內生產總值（GDP）按月升幅為0.2%，優於市場預期的增長0.1%，8月初值則沒有變動。
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