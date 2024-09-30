實際按息料降至3.25厘

本港銀行在美國減息半厘「保就業」後立刻下調最優惠利率（P息），富瑞證券研究部中國金融業副總裁黃梓皓相信，P息有望降至加息周期前的水平，實際按揭利率回落至3.25厘。

受惠HIBOR回落快過預期 黃梓皓分析，這次減P息的時間早過預期，且幅度多過預期，主要是港元拆息（HIBOR）早前回落顯著快過原先所想，且定存息率普遍已回落至3厘水平，「要轉做定期嘅人都轉晒」，活期息按慣例跟隨P息調整，也不至於會令存款再度定期化、付息成本上升。

按照大型銀行的港元活期存款大致上是按揭貸款餘額的兩倍，減活期息可減輕不少成本壓力，亦可激活經濟和樓市，一石二鳥，但出發點不是眼見地產相關貸款資產質素惡化，就「讓利」推一把，而且按揭是成熟且競爭激烈的產品，銀行本身沒有太大意欲下調按息。

至於本輪減息周期的P息終點，他認為，首先要看HIBOR會否降至兩厘，如是者，P息可以降至加息周期之前的水平，即5厘，屆時實際按揭利率會降至3.25厘（一些銀行會較高）。HIBOR亦有機會降至兩厘左右，「聯繫匯率下，港元兌每美元固定於7.75至7.85，波幅為1%，HIBOR可低於美息一厘」。

黃重申，聯邦基金利率降至3厘以下才會到港銀淨息差有較大影響，但減息就算日後使銀行資產質素好轉，對淨利息收入乃至整體盈利的壓力仍不容忽視，況且內地息口持續下跌，融資成本依然低過本港，壓制貸款及新增利息收入的增長，但按揭或稍為好轉，或許只是負變平、以單位數幅度回升，反而東南亞的貸款需求仍可。