好息之選：房託可博雙贏 料迎北水開閘增需求

儘管香港政府的銀色債券打出保底利率4厘的口號，頓成近期焦點，特別是趁美國減息之際，隨時「息」誘大批市民認購，但降息環境下，追求穩定股息回報的投資者對香港房地產投資信託基金（REITs）的興趣可能有增無減，尤其是中國證監會早於上半年已對本港REITs納入滬深港通「開綠燈」，在下半年餘下的一半路程，正式實行日期漸行漸近，意味迎來北水進場的大日子近在咫尺，投資者可買入博股價及派息的雙重回報。

他提及，本港房地產企業的上市模式主要分別為企業上市及REITs上市。如果是上市公司，主要的監管方在港交所，如果是REITs，主要監管方是香港證監會。香港證監會對REITs的監管都是參照香港上市公司的監管，但也有一些額外規定，例如對股息分派的要求，對核心資產比例的要求及認定。

另外，他稱，香港的REITs對資產所在地沒有非常嚴格要求，所以對於內地投資者來說，日後有互聯互通的情況，可南下投資香港的REITs，也是有一個很大的機會，通過香港REITs進一步持有在全球非常優質的資產。

事實上，此前滙豐研究曾發表報告指，透過增強基金的投資者基礎及交易量，預期可為在港上市REITs帶來重新評級的機會。

市場人士認為，本港REITs的股息率通常有8至10厘，比內地REITs更吸引，但相比新地、恒地及長實的股息率，北水尚且沒有太大興趣，最終會否因為本港REITs稍多兩、三厘的股息率而蜂擁南下掃貨，就不得而知。

領展近月表現跑贏恒指 事實上，比起本港REITs獲納入滬深港通，因應美國在9月啟動減息周期而提前入市買入本港REITs的理由，更深得普遍投行支持。由滙豐研究、瑞銀、摩根大通以至摩根士丹利，均不約而同唱好以領展為首的收息股。尤其是在港元息口急速回落的8月及9月，本港REITs彈升速度比起大市有過之而無不及，如隔夜HIBOR（港元銀行同業拆息）由7月底至今反覆回升至5.39857厘之際，領展股價同期累漲20.75%，恒生指數則升18.95%。

領展年內走勢反覆