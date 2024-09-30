好息之選：買銀債風險低 銀行券商鬥優惠吸客

第9批銀色債券於今日開始正式接受認購，事實上，不少鍾情賺息的年長投資者，為港府發行的銀債長期捧場客，更可能視之為長者福利。雖然今批銀債保底利率較去年回落，但在大風大浪的金融市況中，不失為穩袋息之選，有需要的投資者又可以將手頭持有的銀債，選擇提早以原價贖回給政府，況且不少券商及銀行齊推認購優惠出擊搶客，當然有銀髮族順理成章預備抽銀債、等收息，盡享認購優惠。

本港銀行普遍以豁免5至7項收費做賣點，作為聯席安排行及配售銀行之一，滙豐銀行表示，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

上海商業銀行、中信銀行（國際）、大新銀行及中國工商銀行（亞洲）均推出「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

最進取提供「12免」 券商方面，就頻出奇招還擊。輝立証券率先以「11免」迎戰，其中，列出提供免經紀佣金、免不動戶費、「融資認購手續費低至零元」、「按金低至零元」及「融資息率低至零元」。以「一手黨」認購額為一萬元（每手入場費為一萬元）計算，認購額可全數融資之餘，免息、免按金及免手續費。如果認購額介乎兩萬至10萬元，按金就要10%，可融資90%，融資利率及手續費分別為3.88%及38元。

為鼓勵「老友記」踴躍投資銀債，富途證券今年推出9項費用豁免之餘，兼打出高達1,600元現金迎新獎賞等旗號，今年更在指定實體店及辦公室特設排隊快線，為銀髮族推出一對一的專人開戶及認購服務。

保底4厘 宜申廿手 參考去年分派結果，專家建議最少可認購15手。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，聯儲局宣布減息半厘，現時大額定存回報率亦只有約3.5厘，但今次推出的銀債保證有4厘回報，相信今年的認購反應會更勝去年，參考去年所發行的銀債約32.3萬人申請，每人最多可分配23手，預期近50萬人參與，建議認購15至20手。

中銀香港個金產品總經理周國昌估計，今批銀債認購將會反應不俗，超額認購機會較大，料認購人數略超過30萬，建議保守的長者可認購20手，若資金充裕可考慮申請25至30手。上海商業銀行高級副總裁兼投資產品部主管陳彥希亦預計，今次市場對認購銀債的反應會相當熱烈。

與往年一樣，每位合資格的銀髮投資者每人最多可獲配發100手，每半年派息一次。以成功認購10萬元銀債為例，即每半年最少收息2,000元。要注意，每人只可提出一份申請，每項申請將以個人身份證號碼識別，所有重複申請不予受理。

第9批銀色債券資料 過去兩批銀債每手派息比較