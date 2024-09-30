美9月非農數據好壞 左右聯儲減息幅度

本周環球財金焦點

隨着美國正式步入減息周期，聯儲局官員們一再表示，通脹已開始受控，而接下來會按照數據表現，逐次會議決定減息幅度。至於官員們所提到的「數據」，自然是指最為關鍵的勞動力市場數據──本周五公布的非農就業職位及失業率。市場估計，9月非農就業職位增長略為放緩至14萬個，而失業率會維持在4.2%。

聯儲局已多次明示及暗示不再只關注通脹回落的進展，反而會更加重視勞動力市場表現。這亦意味着美國非農就業數據的重要程度毫不遜色於通脹，甚至更加重要。

富國銀行的研究報告指出，美國的薪酬、就業職位增長幅度已顯著收窄，部分原因在於利率長期高企壓抑從汽車到房屋等大型消費的需求，繼而傳導致就業市場。

另外，11月舉行的美國大選也帶來不確定性，多少產生一些抑制作用。

富國估歐下月再降息 報告還預計，未來數月美國企業的招聘會進一步放緩，如果11月議息會議前公布的就業數據意外地疲軟，可能會促使聯儲局再次大幅度減息。

美國之外，歐洲的減息進程亦料持續。富國銀行指出，只要本周公布的歐元區9月通脹數據符合預期，那麼歐洲央行極有可能在10月會議上再次宣布減息0.25厘。歐洲央行也希望新的數據能夠確認通脹壓力消退，才能夠安心地繼續減息。

美國ETF規模破78萬億 另外，地緣政治與國際貿易相關的爭議是金融市場的關注焦點之一。外媒引述消息稱，歐盟計劃於本周五就向進口中國電動車加徵關稅作出表決。若加稅的議案獲通過，預計將於11月起正式生效，為期5年。惟消息指，實際表決日期仍然有變數，而且就算表決通過後，中歐之間仍然會繼續談判。

至於股市方面，美股繼續在不斷創新高的路上狂奔，而有外媒綜合的數據顯示，目前美國的交易所買賣基金（ETF）規模破紀錄地達到10萬億美元（約78萬億港元）。今年為止，投資者累計向ETF產品投入6,910億美元，加上股市不斷破頂，令ETF資產規模呈現爆發式增長。