滬再推7條樓市新政 內銀落實降存量按息

上海、廣州及深圳樓市政策再度鬆綁，由上海市住建委局等4部門聯合印發通知，共推7條樓市新政，包括調整房屋限購政策、優化房屋信貸等措施，自10月1日起實施。其中，對非滬市戶籍居民家庭以及單身人士購買外環外住房的，買樓所需繳納社會保險或個人所得稅的年限改為連續繳納滿一年及以上即可，比今年5月要求滿3年以上進一步減少。

廣州更宣布，取消廣州戶籍、非戶籍家庭及單身人士各項住房限購政策，自今日起實施。

中國人民銀行昨晚更連發5項公告，正式宣布完善商業性個人房屋貸款利率定價機制、優化首套及第二套住房按揭貸款的最低首期比例、優化保障性房屋再貸款及延長部分房地產金融政策期限。4大國有銀行隨即宣布，將調整存量按息，料10月12日發布具體操作細則，並於10月31日前對存量按息實施調整。

上交所測試競價系統 內地A股上周五交投熾熱，引發上海證券交易所的股票交易競價一度出現異常情況，儘管經處理搶救後已復常，但據報券商及上交所為免重蹈覆徹，紛紛在剛過去的周六及周日「加班」，趕在今日開市前透過模擬實盤進行壓力測試；上交所昨日更組織開展競價、綜業等平台相關業務測試。

同時，針對內地券商的新開戶人數劇增，部分券商亦在周日安排網上開戶審核。中國證券登記結算公司消息指，工作人員周末一直都是加班處理開戶申請，昨擬額外臨時開放提供服務環境。

首8月國企利潤降2.1% 內媒指，上交所在昨日早上約9時進行業務測試，競價交易系統累計接收申報2.7億筆交易，是歷史高峰的兩倍，更是上周五申報的3倍，結果顯示系統整體表現正常。

此外，人行昨開展1,820億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，為上周五宣布下調7天期逆回購利率0.2厘後首次推行，操作利率由此前的1.7厘降至1.5厘。內地財政部亦在昨日公布，今年首8個月國有企業錄得利潤總額2.88萬億元，按年跌幅擴至2.1%；營業總收入53.81萬億元，增幅縮至1.4%。

基於減負降本等考慮，市傳上交所或暫免收取今年1月22日至11月30日期間的交易網關流速費。