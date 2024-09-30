港股長假前或現回吐 專家料季結後可續揚

港股近期谷底大翻身，重上兩萬點關，今日是9月最後一個交易日，有分析相信是次升浪未完，港股有力更上一層樓。不過，中資券商中金公司表示，在市場大升過程中，港股沽空規模同樣增加，側面反映交易型資金的好淡博弈，而南向資金流入收窄，甚至一度流出，部分升勢強勁的龍頭企業的南向整體淨賣出，不排除出現「獲利了結或調倉」行為，故內地長假前後得提防獲利回吐的壓力，市況或相對波動。

科技中特估可趁低吸納 iFAST Global Markets Limited投資總監溫鋼城認為，今日是季結和月結，加上內地於長假期前夕公布製造業和非製造業採購經理指數（PMI），不排除股市將稍為波動，但全周仍有機會上揚，預期波幅介乎20,500至21,300點之間，較看好投資者偏好的科技、保險、地產、資源、能源，以及中特估股份，建議可考慮逢低吸納。

中金引述全球資金流向監測機構EPFR數據指，在9月19至25日期間，流入港股和港股美國預託證券（ADR）的海外資金規模達5.3億美元，再上一周為流出3.4億美元。其中，主動資金加快流出至2.8億美元，按周增加86.66%，但被動資金由流出1.8億美元，轉大幅回流8.1億美元，不排除非機構投資者通過交易所買賣基金（ETF）大舉增持有關。

另外，長線機構投資者更多減少低配程度，以防止大幅跑輸，而非大舉加倉。在9月23至27日期間，南向資金累計流入23.9億元，日均流入4.8億元，較對上一周日均流入30億元大幅減少84%。