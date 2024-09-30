港CRE佔銀行整體貸款約15% 風險可控

香港各大銀行先後對本地商業房地產（Commercial Real Estate,CRE）響警，銀行體系的特定分類貸款比率（不良貸款率）由去年末的1.56%，上調至6月底1.89%。金融管理局總裁余偉文亦首次對相關方面表達關注，但他強調，香港銀行的抗震力非常強，總資本比率逾20%、平均流動性覆蓋逾176%；加上銀行間要對大部分相關貸款作出撥備，目前CRE撥備率有65%，連抵押品則高達150%，故相信港銀已有充足準備應對。

不良貸率或年底升至2% 目前，CRE佔香港整體貸款約15%，而金額分散在不同銀行，未見有集中情況出現；加上CRE貸款大多屬大型發展商，面臨壓力的小型企業佔比有限，料整體風險可控。他又指，港銀的不良貸率於今年底或進一步升約2%以上，但該比率僅為香港過去廿多年的平均水平。

余解釋，經歷過去主要經濟體短時間內大幅加息，加上疫後全球工作習慣改變，更多企業允許員工在家工作或採取混合工作模式，使辦公室需求減少，商業房地產市場不振，導致銀行的CRE貸款面臨壓力。不過，這情況亦不只發生在香港，紐約、倫敦等地的空置率亦十分驚人，隨着減息周期的開始，相信能一定程度上緩減壓力。

此外，金管局與銀行公會早前成立的中小企融資專責小組以解周轉疑難。他透露，小組迄今共收到約100宗個案，當中有約六成個案是銀行與客戶溝通時產生誤會有關，經中間協調後問題得到解決。該小組已將部分案例通知銀行，要求加強培訓及教育前線員工。另有20%僅一般查詢，毋須跟進；餘下20%則為不能跟進，例如「釘契」物業無法申請按揭、或已違約6個月的中小企生意無法運轉等。

他表示，希望銀行既要有底線，注重風險管理，但在企業面臨一些短暫的困難時也盡量包容。小組亦有討論協助中小企升級轉型，例如助部分零售及餐飲業採用電子付款等，冀透過轉型，加上減息等因素，能使有困難的個案數字慢慢減低。