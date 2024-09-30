首個任期兩大經歷最難忘

余偉文在5年前接任金融管理局總裁一職後，香港先後經歷社會事件及新冠疫情的衝擊，他認為首個任期最難忘，是在社會事件中穩定大眾對港金融系統信心，以及疫後為港「省招牌」籌備國際金融領袖投資峰會。

疫後金融高峰會振奮士氣 他指，2019年上任首日正值社會事件最嚴峻時期，網上平台更充斥各項銀行擠提、大批資金外流等虛假消息，整個金管局上下亦時刻關注情況，並及時對外作出澄清。當局亦有與各大銀行保持溝通，監察全港自動櫃員機的鈔票存量，安排職員補充紙鈔，以免因無法提款造成信心危機。

由於疫情反覆，導致香港恢復正常通關的時間遠遠落後於區內其他金融中心，余承認，由於無法正常對外交流，當時本地金融業士氣受挫，國際上對香港的觀感亦大打折扣；除了外訪參加國際會議外，亦邀請國際金融巨頭的「一把手」出席金融峰會，讓國際投資者親身來港交流。

經歷兩年多後的疫情，在峰會首日的晚宴上，形容「一眾國際銀行大班與本地金融界交流」的畫面十分震撼，認為活動對於振奮本港士氣有很大幫助。

余偉文今年正式登「六」，他笑指每年都會「獎勵」自己一天「生日假」休息，今年則與友人北上旅遊。對於下一個任期重點工作，他認為，在過去疫情期間，中港兩地交流受限，部分政策落實應用上可能大打折扣，相信未來可加快相關發展。