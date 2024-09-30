金管冀港金融地位更勁 助人幣國際化使用提升

余偉文：研增股債使用場景 推動互聯互通擴容 香港金融管理局總裁余偉文將於10月1日展開第二個5年任期。他表示，未來的工作重點是繼續提升香港國際金融中心的地位，並把握發展內地機遇、金融科技和綠色金融發展；又指近年人民幣在港的使用和流動性不斷增加，人民幣國際化的步伐亦有長足發展，正與內地當局探討在股債市場更多的人民幣使用場景，相信只要建立好基礎設施，準備更豐富的產品，自然能為香港帶來更多的流動性。

余偉文接受訪問時表示，現時互聯互通下的方案已十分齊全，未來的重點將在擴容方面，如研究擴大債券通「南向通」，因目前僅能投資債務工具中央結算系統（CMU）託管的港元或人民幣債券；進一步加強互聯互通下各項風險管理配套，包括國債期貨等。較早前，中國人民銀行允許投資者以在岸債券用作互換通的抵押品，日後將研究更多作為抵押品的用處，藉此盤活國債市場。

香港市場的人民幣存款在過去5年狂飆逾七成；人民幣債券總發行量亦由2019年的3,300億元（人民幣‧下同），激增至去年底約7,800億元，反映債券需求隨人民幣國際化而不斷增加。余希望，日後推出政府債券時，可以推出更多長年期的人民幣債券，並吸引更多發行人來港發債。

南向港股通研人幣買股 近年內地對外貿易使用人民幣支付的佔比已升至30%，使香港的人民幣使用量過去5年顯著提升，料還有進一步提升空間。目前金管局正與人行探討，在8,000億元的常備互換安排中，尋找更具彈性、更好的方案供香港銀行使用，以支持人民幣活動。

與此同時，南向港股通亦可研究使用人民幣購買香港股票，方便內地投資者直接以人民幣買入在港上市的人民幣股票，惟現時仍要待完成系統更新等方可進一步落實，而兩地交易所已開展相關討論。

他認為，人民幣國際化是一個自然的經濟趨勢，很多亞洲國家亦研究使用本幣交易以減低貨幣風險，內地作為全球最大的貿易國、第二大經濟體，沒理由使用第三方貨幣進行交易。目前，在港的人民幣外匯交易平均每日成交額已高於港元，但不擔心港元或被邊緣化，人民幣的國際使用以香港作為平台，亦只會帶來好處，日常生活則續用港元消費。例如同為國際金融中心的倫敦，金融市場的活動均以美元或歐元為主，但當地仍主要使用英鎊。

金融科技探討新5年計劃 余偉文承認，疫情期間的封關導致香港與粵港澳大灣區的交流減少，但兩地互聯互通政策的落地沒有減慢，通關後「理財通2.0」的增速理想，今年初的「三聯通、三便利」亦有助兩地融合，使如港人北上置業、使用數字人民幣、銀行跨境徵信等已得至廣泛使用，未來速度會進一步加快。

當局早年提出的「金融科技2025」策略已進入尾聲，內部正討論下一個5年計劃的方向。他透露，代幣化將是一大方面，包括批發層面央行數碼貨幣的Ensemble項目、數碼港元的代幣化存款研究等，香港在該領域擁有領先地位。

綠色金融方面，香港在2019年的綠色債券發行額僅60億美元，發展到去年300億美元規模，冠絕亞洲，冀未來能逐步構建一個較完整的綠色金融生態。

內地外貿使用人民幣支付佔比已升至30%。 人民幣8月國際支付份額 香港離岸人幣存款總額