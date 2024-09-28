宏觀剖析：華GDP增長保5須大膽措施

本周初中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會聯合公布一系列措施救市，是次「一行一局一會」全力出動救市，主要提出降存款準備金率（降準）、減息、調降存量房貸利率及二套房房貸最低首付比例等，同時提出創設新的貨幣政策工具支持A股市場穩定發展及研究平準基金等。該等措施超出市場預期，或表明政府已意識到當前消除通縮風險，以及發力支持經濟增長目標的迫切性及重要性，料未來將有更多措施出台。

減利息支出谷樓市需求 具體而言，此次宣布降準0.5個百分點，遠超早前市場預期的0.25個百分點，並提出或在年底視乎情況進一步降準0.25至0.5個百分點。同時，將7天期逆回購操作利率下調0.2個百分點至1.5厘，存量房貸利率亦預計平均降幅達0.5個百分點左右，全國的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%。內地同時間降準減息，相信有利降低社會融資成本，而內地樓市相關調控，連同救市政策，或可減輕居民利息支出負擔，一定程度緩解內房企資金壓力，有利房地產需求回升。

這一輪政策有望改善居民負債成本及提升消費意願，為內房企及樓市減負並促進行業回暖，對中國宏觀經濟有所提振。內銀讓利幅度加大後，為避免利潤增速持續放緩，此次亦提出計劃將按統籌推進、分期分批的模式，為6家大型商業銀行增強核心一級資本，為大型銀行「補血」及提供支撐。

借貸助企業回購撐股市 股市方面，將會創設新的貨幣政策工具以支持A股發展，包括透過首期額度為3,000億元人民幣的股票回購增持專款債券，讓銀行向上市公司及主要股東提供貸款，協助回購或增持股票，制訂推動中長期資金入市的指導意見，以及發布促進併購重組等，相信市場有望在政策持續支撐下回暖。

總體而言，相信這一系列措施有助提振市場情緒，對穩定資本市場、支撐經濟發展，以及提振消費和樓市等方面有利，有助實現年度經濟增長目標。不過，面對當前的宏觀經濟及市場環境，如想實現國內生產總值（GDP）增長5%的目標，或仍需更積極的財政政策及大膽的措施。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）