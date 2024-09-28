大行觀點：美經濟硬着陸風險升溫

美國經濟「硬着陸」的風險增加，聯儲局減息半厘反映他們亦持同樣看法，即使「軟着陸」最有可能出現，但仍再次提高對經濟「硬着陸」的風險預期。隨着北半球逐漸邁向秋季，經濟「硬着陸」風險上升的因素仍存在，包括環球製造業周期再次惡化，以及美國勞動力市場出現疲弱迹象。

環球製造業增長情況並未改善，領先指標包括ISM製造業採購經理指數（PMI）中的新增訂單量、歐元區PMI和財新中國服務業PMI均從較疲弱的水平進一步下跌。歐洲汽車業因周期性和結構性因素影響而變得疲弱，前景令人擔憂。

就業增長放緩堪憂 同時，儘管美國勞動力市場仍相對強勁，但惡化的風險亦正增加。各行業的就業增長已收窄至令人擔憂的水平，私營機構職位空缺大減，而消費者對勞動力市場的信心亦持續減弱。

從絕對值的角度來看，這些指標的水平尚可接受，令人欣慰的是，儘管就業增長放緩，但實際失業人數（如首次申請失業救濟金人數或永久裁員數據）保持在較低水平。然而，考慮到美國勞動市場的不確定性，若待數據出現實際疲弱才開始行動可能為時已晚；若進一步惡化，美國勞動力市場步入衰退將難以避免。儘管目前尚未到達那階段，但距離已更接近。

早前舉行的Jackson Hole全球央行年會，聯儲局主席鮑威爾對這種推論表示認同，他承認勞動力市場的下行風險增加，並有足夠政策空間來減少風險。他在8月底的經濟展望演講中稱：「目前的政策利率水平提供了充足空間，以應對任何可能面臨的風險，包括勞動力市場進一步惡化的風險。」

債券前景仍樂觀 換句話說，當前的貨幣政策利率水平可以接受，但進一步下調卻不可接受，聯儲局在最近的會議已採取行動來支持這立場。然而，金融市場認為聯儲局將對未來和經濟相關的負面消息作出強烈反應，而對任何正面消息的反應則較弱，這意味在中期內，債券市場將迎來利好因素。

目前對經濟「硬着陸」機率上升的評估，亦受金融市場對歐元區經濟前景更悲觀的看法所影響，尤其是在關鍵的汽車業。製造業對歐元區來說尤為重要，故環球經濟放緩會對歐元區經濟造成重大影響。此外，與需求和競爭力結構性變化相關的問題仍存在，並加劇周期性問題。

雖然歐元區服務業表現較好，但仍不足以抵禦來自商品行業的壓力。舉例說，儘管西班牙在過去12個月一直是歐元區經濟的亮點，但服務業亦開始降溫，而當地勞動市場亦開始放緩。

過去一個月金融市場顯著反彈，但由於經濟「硬着陸」、宏觀風險增加，以及聯儲局對經濟數據的反應，對債券前景仍樂觀。儘管長期債券投資入場時機的吸引力減，但在金融市場下滑時，可通過延長債券投資的到期時間來獲取收益。

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