供平過租湧現 金獅花園價差逾兩成

部分供平過租屋苑

租金節節上升，樓價持續整固，代理報告指出，租金升、樓價跌背馳情況擴大，配合銀行調低按揭息率，各區漸湧現「供平過租」的屋苑。其中，大圍金獅花園供樓較租樓更平逾兩成。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，以實際按揭利率3.875厘、供款30年及承做七成樓按計算，上述屋苑8月平均呎租約44.09元，以一個約306方呎單位為例，月租約13,492元，而同月平均呎價約10,652元，即樓價約326萬元，每月供款約10,729元，較月租開支低約20.5%。

其餘供低於租幅度較大屋苑還有沙田花園城、同區河畔花園、牛頭角得寶花園、荃灣中心等，每月供款較租金支出，低出介乎約13.2至19.6%。

共19屋苑 增近4倍 該行住宅部行政總裁布少明指出，香港最新供樓負擔比率創逾8年新低，預期下月一手交投回勇，二手買賣會輕微上升。近期股市氣氛活躍，相信有助樓價回穩，惟新盤供應多，將窒礙價格表現，維持全年樓價跌約8%的預測。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在中原城市租金指數138個屋苑之中，最新共19個「供平過租」屋苑，較去年同期僅4個，增近4倍。他指，供平過租是指每月供樓，較租用單位的租金為低，或租金回報率高於按揭息率。