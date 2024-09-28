二手蝕讓：得寶花園275萬沽 返11年前

減息後二手樓市繼續淡靜，市區大型私人屋苑做價再現「2字頭」，牛頭角得寶花園成交價僅275萬元，重返2013年價位。

美聯黃家明表示，上述單位為H座低層4室，實用面積約253方呎，一房間隔，獲外區買家承接，呎價僅約10,870元。原業主早於1998年11月以108萬元購入上車。

杏花邨傳呎價穿萬關 柴灣杏花邨9月連錄兩宗不足500萬元成交，貼近2014年價位。市場消息透露，包括18座低層1室，實用面積約475方呎，市傳以465萬元成交，呎價約9,789元，低於一萬元關口。

移民盤平價出貨。晉誠地產鄧錦雄稱，深井浪翠園3期8座中層A室，實用面積約412方呎，兩房間隔，3月叫價428萬元，累減至370萬元成交，呎價約8,981元，原業主賣樓後將移民離港。資料顯示，同類型單位樓價高位回落逾32%。

LP6一房6年貶16% 將軍澳日出康城二手樓繼續要損手。香港置業劉浩勤指，LP6第5座中層H室，實用面積約347方呎，一房間隔，成交價448萬元，較2018年的購入價帳面低約16.1%，呎價約12,911元。

此外，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數最新報137.19點，按周再升約0.07%，連升兩周，惟第三季暫跌約3.26%，指數仍處於逾8年低位。

分區方面，4區樓價兩跌兩升，港島按周跌約0.98%至134.18點，屬2016年5月底低位，新界東同期跌約0.04%。