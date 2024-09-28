減息效應 新盤蜂擁吸金

發展商把握市場利好消息，趁勢賣樓，除上述兩項目昨日發售錄得成交外；據統計，今、明兩日有至少12個項目，合共推售388伙，推售量按周增約2.6倍，為近5個月以來最多。

英皇對今日銷售有信心 英皇國際集團副主席楊政龍表示，ONE JARDINE'S LOOKOUT以招標形式推售25伙，售出單位包括28樓B室頂層戶，實用面積1,211方呎，三房間隔，外連1,320方呎天台，成交價4,275.95萬元，呎價約35,309元。至於公開發售的單位昨已截票，對銷情有信心。

據項目成交紀錄冊，除了上述連天台單位外，其餘9伙均附連平台，成交價介乎345.45萬至1,527.36萬元，呎價由22,000至24,500元。今日以價單形式出售的單位涵蓋一房至三房間隔，實用面積231至559方呎，折實價415.8萬至1,072.68萬元，呎價約15,888至21,250元。

早前預告「三盤齊發」的新鴻基地產，昨日發售已屆現樓的北角海璇II第2B-3期，連沽兩伙，包括第2座15樓A室，為實用面積1,483方呎的四房間隔，連一個車位以逾5,450萬元招標售出，呎價為36,750元。

天璽呎賣八萬今年新高 而同系的豪宅項目西南九龍天璽，透過招標售出日鑽璽89樓A室，實用面積1,717方呎，採四房雙套間隔，連一個車位以逾1.37億元售出，呎價為80,000元創今年九龍區一手分層單位的新高。

至於元朗站The YOHO Hub II，今日上午10時起於港鐵南昌站V Walk商場開售120伙。將發售50伙兩房戶及70伙三房戶，折實價683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價13,008至16,424元。銷售劃分A組及B組兩輪時段，其中A組買家須購一伙實用面積不少於600方呎的單位，或兩至4伙單位，市傳該組有近200組準買家已於昨日預先登記。

而該集團旗下啟德天璽‧天早前公布首張價單，推出182伙，折實平均呎價約19,668元為啟德城中心逾7年首批最平後，市場反應熱烈，展銷廳及示範單位的參觀情況踴躍。