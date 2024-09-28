簡訊一覽
●日清食品(01475)公布，於9月27日與賣方Gaoyang Family及Min Investments訂立協議，以代價3,370萬澳元（約1.78億港元），收購澳洲凍餃生產商ABC Pastry全部股權。日清表示，收購將帶來進軍澳洲冷凍食品市場的優質機會，受惠於亞洲人口移民至澳洲的人數上升，當地冷凍食品市場規模預期將蓬勃增長。
●中國海洋石油(00883)宣布，深海一號二期天然氣開發項目投產。該項目位於南海北部海域瓊東南盆地，平均水深約900米，主要生產設施為新建一座固定生產平台和3個集中式水下井口；計劃投產12口開發井，預計2025年實現日產天然氣162百萬立方英尺、凝析油3,931桶的高峰產量。
●創興銀行公布，截至今年6月底止半年賺10.6億元，按年跌14.41%，主要是繼續受個別行業客戶的信貸質量影響，金融資產淨減值損失增加；期內淨利息收入按年增加6.83%至23.76億元，淨息差由1.58%擴闊至1.65%。
●香港寬頻(01310)據報近日向某些本地銀行發出徵求建議書，尋求為一筆將於2025年11月到期、規模55億元的貸款再融資，再融資貸款規模可能與2020年所簽署的規模相同。
●中華汽車(00026)截至今年6月底止全年收入按年增長3.9%至6,955萬元；股東應佔虧損2.62億元，較上一年度1.55億元的虧損額大幅增加，主要受累於合營企業虧損；擬派末期連特別息合共每股1.8元。
●遠見控股(00862)截至今年6月底止全年收入5.24億元，按年升30.96%；股東應佔虧損5,646.7萬元，不派末期息。
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