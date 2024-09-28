●創興銀行公布，截至今年6月底止半年賺10.6億元，按年跌14.41%，主要是繼續受個別行業客戶的信貸質量影響，金融資產淨減值損失增加；期內淨利息收入按年增加6.83%至23.76億元，淨息差由1.58%擴闊至1.65%。