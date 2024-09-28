滙研料內地車需求勁 嗌買小鵬蔚來比亞迪

滙豐研究發表報告指，內地乘用車需求自8月起回升，8月整體銷量為190萬輛，按年下跌1%，但按月比較上升11%，表現好過該行預測的按年下跌9%。當中，新能源汽車8月預售102.51萬輛，分別按年及按月增長43%及17%，單月滲透率為53.7%。

小鵬汽車行政總裁何小鵬表示，旗下的上海研發中心要繼續發揮人才高地、全球化、人工智能（AI）技術方面的優勢，並透露目前小鵬晶片團隊規模已逾200人，已入駐上海研發中心，所研發的圖靈晶片很快應用於旗下車款。

豐田全球銷量按年減3% 面對中國同業的強勢上攻，外資車廠處境仍具挑戰。日本豐田汽車（Toyota）昨日公布，8月豐田（包括凌志）的全球銷量按年減少3.1%，本地銷量減少9.1%。以地區看，豐田（包括凌志）在中國（包括港澳）的8月銷量按年跌13.5%，主要是同業價格競爭激烈。同業本田汽車（Honda）8月全球產量按年跌11.3%，其中在中國的產量按年跌29.25%；日產汽車（Nissan）8月全球產量及銷量分別按年減少15.5%及5.5%。

國家發改委則表示，支持歐洲的平治集團（Mercedes-Benz）在華長期發展，鼓勵與中方夥伴加強合作；又重申歐盟對中國電動車反補貼調查是典型的貿易保護主義舉措，目前中歐兩方正就有關議題磋商，期望平治能發揮積極作用。