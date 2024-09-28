英特爾有望年底落實663億融資

美國半導體老店英特爾（Intel）近年風光不再，在人工智能（AI）驅動的半導體周期中更慘淪為大輸家。不過，俗語說「爛船都有三斤釘」，多年來的技術底蘊累積，使得不少同業都對收購英特爾感興趣。除了高通（Qualcomm）之外，有傳晶片架構專利公司Arm亦有意收購其產品部門。與此同時，美國政府據報正爭取年底前為英特爾提供85億美元（約663億港元）的直接融資（direct funding）。

Arm收購產品部遭拒 由於在晶圓代工生產方面的技術落後，加上未能把握AI熱潮帶來的產業紅利，英特爾的股價表現長期低迷而令投資者失望，卻吸引了不少潛在併購者的注意。外媒引述消息指，Arm此前亦向英特爾提出收購其產品部門，惟相關提議很快就被拒絕。據悉，Arm對於英特爾的晶圓代工等生產業務不感興趣。

這亦從側面證明英特爾整體發展雖走下坡，但其業務仍具有價值，隨時有翻身可能。更重要是，該公司乃少數地道的美國晶片企業，故而得到美國政府大力扶持。另有報道指，英特爾與聯邦政府正爭取年底前落實融資計劃，涉及85億美元。考慮到11月美國將舉行大選，因此補助法案可能會在更早之前談妥。

在現屆美國總統拜登宣布退選之前，他曾在3月特別到英特爾位於亞利桑那州的廠區參觀，宣傳聯邦政府準備提供的融資計劃，並指計劃可以為當地帶來大量工作機會，而亞利桑那州向來都是決定大選勝負的關鍵搖擺州之一。

與亞馬遜雲業務擴合作 另邊廂，英特爾亦試圖在AI領域追落後，把握大環境。英特爾與亞馬遜旗下全球最大雲服務公司AWS共同發新聞稿宣布擴大合作，除了用18A（等效1.8納米）製程技術為AWS代工生產AWS AI fabric晶片外，還為AWS客製化伺服器處理器。這次的合作對英特爾尤關重要，因為這關乎到未來其晶圓代工業務拓展，亦是英特爾能否抓住這輪AI紅利的關鍵。