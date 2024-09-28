瑞銀撐貴金屬 金價上望2900關

現貨黃金價格繼續在高位徘徊，投行瑞銀上調黃金價格預測，料至今年底，金價將達到每安士2,750美元，高於先前預測的2,600美元；到明年中期，價格將會進一步上漲至2,850美元，到明年第三季將升至2,900美元。同時，該行預計明年整體貴金屬價格將進一步上漲。

由於對經濟增長、地緣政治緊張局勢和美元疲軟的擔憂，金價今年已累計飆升29%，並不斷創下新高，昨日於2,650至2,670美元水平整固。瑞銀認為，儘管價格快速上漲，但今年的回調幅度不大，將迫使投資者繼續追入。

該行指出，從歷史上看，在聯儲局首次減息後的6個月內，金價往往會上漲高達10%，而金價目前的上漲動能表明，仍有望進一步上漲，估計在投資需求增加、美國實際利率下降、珠寶消費季節性復甦，以及央行持續購買的推動下，未來6至12個月價格將會更高。該行建議，在平衡的美元投資組合中配置5%的黃金，理由是其具有避險作用。瑞銀也對部分金礦企業表示積極看法，認為這是一個戰術投資機會。

幣安趙長鵬獲釋 訴訟未完 被稱為數碼黃金的加密貨幣方面，全球大型加密貨幣交易所幣安（Binance）創始人趙長鵬料於昨日在美國獲釋，分析預計趙獲釋後將回到杜拜與家人團聚，但其麻煩可能還沒有結束。

美國證券交易委員會（SEC）近日再次向幣安提出訴訟；另上月中還有3名投資者對幣安及趙提出訴訟，指控兩者未能保障用戶資金的安全，讓被竊資金得以透過交易所洗白。